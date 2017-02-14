Рикеринк уволен с поста главного тренера «Галатасарая»

Как сообщается, решение об увольнении голландского специалиста принято по причине неудовлетворительных результатов стамбульской команды. В настоящее время «Галатасарай’с 39 очками в активе идет на третьем месте в таблице местной суперлиги, отставая лидирующего «Бешикташа» на пять баллов.

Поводом для отставки послужило домашнее поражение от «Кайсериспора» (1:2), которое «Галатасарай» потерпел в рамках 20-го тура в воскресенье. Как отмечается, официально об отставке Рикеринка руководство клуба объявит во вторник.

Рикеринк возглавил «Галатасарай» в марте 2016 года. Под его руководством стамбульский клуб финишировал на шестом месте в турнирной таблице в прошлом сезоне, но стал победителем Кубка Турции.