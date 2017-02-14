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14 февраля 2017, 0:01 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Рикеринк уволен с поста главного тренера «Галатасарая»

МОСКВА, 13 фев — Р-Спорт. Главный тренер турецкого футбольного клуба «Галатасарай» Ян Рикеринк отправлен в отставку со своего поста, сообщает Рейтер со ссылкой на телеканал CNN Turk.

Как сообщается, решение об увольнении голландского специалиста принято по причине неудовлетворительных результатов стамбульской команды. В настоящее время «Галатасарай’с 39 очками в активе идет на третьем месте в таблице местной суперлиги, отставая лидирующего «Бешикташа» на пять баллов.

Поводом для отставки послужило домашнее поражение от «Кайсериспора» (1:2), которое «Галатасарай» потерпел в рамках 20-го тура в воскресенье. Как отмечается, официально об отставке Рикеринка руководство клуба объявит во вторник.

Рикеринк возглавил «Галатасарай» в марте 2016 года. Под его руководством стамбульский клуб финишировал на шестом месте в турнирной таблице в прошлом сезоне, но стал победителем Кубка Турции.
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