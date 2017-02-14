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14 февраля 2017, 0:03 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Реал» и Иско перенесли переговоры о продлении контракта на лето

Полузащитник «Реала» Иско проведет переговоры с клубом о продлении контракта после текущего сезона.

Действующий контракт 24-летнего футболиста с «Реалом» истекает в 2018 году.

Ранее сообщалось, что хавбек твердо намерен покинуть клуб. Согласно Jugones, два месяца назад хавбек отклонил предложение о продлении контракта с мадридцами и сообщил руководству клуба, что летом хочет уйти.

Изначально футболист был настроен на продление соглашения с «Королевским клубом», но позже Иско выразил недовольство тем, что «Реал» в период пролонгаций контрактов основных футболистов в начале текущего сезона не обратился со схожим предложением и к нему. Согласно источнику, когда руководство клуба все же обратилось к Иско с предложением продления контракта, он отклонил этот вариант, мотивировав это малой игровой практикой.

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