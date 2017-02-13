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13 февраля 2017, 22:49 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Борнмут» — «Манчестер Сити». Гвардиола оставил Агуэро на скамейке запасных

Стали известны стартовые составы «Борнмута» и «Манчестер Сити» на матч 25-го тура АПЛ.

Стали известны стартовые составы <span class=error>Борнмута</span> и Манчестер Сити на матч 25-го тура <span class=error>АПЛ</span>. Увеличить
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Напомним, игра между командами состоится сегодня и стартует в 23.00 мск.

«Борнмут»: Боруц, Дэниелс, Кук, Фрэнсис, А. Смит, Уилшир, Сурман, Артер, Айб, Фрейзер, Кинг.

«Манчестер Сити»: Кабальеро, Коларов, Стоунз, Фернандиньо, Санья, Туре, Де Брёйне, Сильва, Зане, Стерлинг, Жезус.
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МОСКВА, 13 фев — Р-Спорт. Финальный матч Кубка Испании-2016/17, в котором встретятся «Барселона» и «Алавес», пройдет в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон», который является домашним для «Атлетико», сообщается на официальном сайте Королевской федерации футбола Испании (RFEF).
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