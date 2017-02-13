«Борнмут» — «Манчестер Сити». Гвардиола оставил Агуэро на скамейке запасных
Стали известны стартовые составы «Борнмута» и «Манчестер Сити» на матч 25-го тура АПЛ.
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Напомним, игра между командами состоится сегодня и стартует в 23.00 мск.
«Борнмут»: Боруц, Дэниелс, Кук, Фрэнсис, А. Смит, Уилшир, Сурман, Артер, Айб, Фрейзер, Кинг.
«Манчестер Сити»: Кабальеро, Коларов, Стоунз, Фернандиньо, Санья, Туре, Де Брёйне, Сильва, Зане, Стерлинг, Жезус.
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