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13 февраля 2017, 22:17 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Финал Кубка Испании пройдет на стадионе «Висенте Кальдерон» в Мадриде

МОСКВА, 13 фев — Р-Спорт. Финальный матч Кубка Испании-2016/17, в котором встретятся «Барселона» и «Алавес», пройдет в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон», который является домашним для «Атлетико», сообщается на официальном сайте Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

Такое решение было принято на заседании совета RFEF в понедельник, 13 февраля.

Финальная игра состоится 27 мая.
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