Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28757970/
13 февраля 2017, 15:51 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Левски» поздравил тренера «Астаны» с днем рождения

«Левски» не забыл о юбилее главного тренера «Астаны» Станимира Стойлова, сообщает Sports.kz.

<span class=error>Левски</span> не забыл о юбилее главного тренера <span class=error>Астаны</span> Станимира <span class=error>Стойлова</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Сегодня бывший игрок и один из самых успешных тренеров в истории “Левски” Станимир Стойлов празднует 50-летие. Тренеры, футболисты и руководство клуба желают ему здоровья, личных и профессиональных успехов и новых счастливых моментов с любимой “синей” командой!» — говорится в тексте поздравления, опубликованного на официальном сайте болгарского клуба.

Стойлов выступал за «Левски» с 1990 по 1992, с 1994 по 1995 и с 1998 по 2003 год. В должности главного тренера софийской команды Станимир пребывал с 2004 по 2008 год.

Астана
Новости Матчи Состав Статистика
Левски
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
12 февраля

Байжанов устроил массовую драку в матче «Кайсар» - «Бананц»

СМИ сообщили о дате боя Головкин - Сондерс в Казахстане

Альварес рассказал, когда хочет встретиться с Головкиным