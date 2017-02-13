«Левски» поздравил тренера «Астаны» с днем рождения

«Сегодня бывший игрок и один из самых успешных тренеров в истории “Левски” Станимир Стойлов празднует 50-летие. Тренеры, футболисты и руководство клуба желают ему здоровья, личных и профессиональных успехов и новых счастливых моментов с любимой “синей” командой!» — говорится в тексте поздравления, опубликованного на официальном сайте болгарского клуба.



Стойлов выступал за «Левски» с 1990 по 1992, с 1994 по 1995 и с 1998 по 2003 год. В должности главного тренера софийской команды Станимир пребывал с 2004 по 2008 год.