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13 февраля 2017, 15:44 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Тьяго Алькантара покинул «Барселону» из-за Гвардиолы

Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара поведал подробности своего перехода в мюнхенский клуб из «Барселоны».

«Это было очень сложное решение. Все, кто проходит через Ла Масию, мечтают играть в «Барселоне», но немногим удается добраться до основного состава и играть там регулярно. Я многому научился у Гвардиолы и не мог отказать ему. Он доверял мне, а я доверял ему — приводит слова Алькантары outside90.

Добавим, что испанец провел за «Барсу» более 100 матчей. Трансфер в «Баварию» состоялся в 2013-м году, за переход немцы заплатили 25 миллионов евро.

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