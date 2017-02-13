Тьяго Алькантара покинул «Барселону» из-за Гвардиолы

«Это было очень сложное решение. Все, кто проходит через Ла Масию, мечтают играть в «Барселоне», но немногим удается добраться до основного состава и играть там регулярно. Я многому научился у Гвардиолы и не мог отказать ему. Он доверял мне, а я доверял ему — приводит слова Алькантары outside90.

Добавим, что испанец провел за «Барсу» более 100 матчей. Трансфер в «Баварию» состоялся в 2013-м году, за переход немцы заплатили 25 миллионов евро.