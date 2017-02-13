Тьяго Алькантара покинул «Барселону» из-за Гвардиолы
Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара поведал подробности своего перехода в мюнхенский клуб из «Барселоны».
«Это было очень сложное решение. Все, кто проходит через Ла Масию, мечтают играть в «Барселоне», но немногим удается добраться до основного состава и играть там регулярно. Я многому научился у Гвардиолы и не мог отказать ему. Он доверял мне, а я доверял ему — приводит слова Алькантары outside90.
Добавим, что испанец провел за «Барсу» более 100 матчей. Трансфер в «Баварию» состоялся в 2013-м году, за переход немцы заплатили 25 миллионов евро.
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