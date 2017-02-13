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13 февраля 2017, 15:43 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Нурлан Даиров: Мне импонирует стиль «Окжетпеса»

Арендованный у «Кайрата» полузащитник «Окжетпеса» Нурлан Даиров рассказал, как проходит адаптация в команде, сообщает пресс-служба кокшетауского клуба.

— Для всех новичков первый вопрос один — как получился вариант с «Окжетпесом»?

— На первом сборе с «Кайратом» я получил травму, и после этого лечился в Алматы. Потом мне позвонили из двух клубов. Я без раздумий выбрал «Окжетпес».

— А почему?

— Мне просто импонирует стиль игры команды. Наслышан и хорошем коллективе.

— Ты уже провел пару тренировок. Как приняли в команде?

— Приняли здорово. Сейчас потихоньку знакомлюсь с новыми партнерами и тренерским штабом. Видно, что главный тренер любит и разбирается в футболе. Очень нравятся тренировки — разнообразные, много работы с мячом, игра строится через пас и контроль мяча. Завтра спарринг с поляками, и я постараюсь сделать на поле все от меня зависящее. Да и в сезоне буду делать все для пользы команды.

Окжетпес
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