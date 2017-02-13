Бутрагеньо не подтвердил информацию о том, что «Реал» ищет голкипера

Речь, в частности, шла о футболисте лондонского «Челси» Тибо Куртуа.



«Навас в последнем матче с “Осасуной” выглядел очень уверенным во всех своих действиях. В первом тайме он выручал команду в сложных ситуациях. Это именно то, что нужно “Реалу”, поскольку мы много атакуем. Мы очень довольны всеми нашими тремя голкиперами», — цитирует Бутрагеньо Movistar.



«Реал» встречался с «Осасуной» в выездном матче 22-го тура чемпионата Испании и одержал победу со счётом 3:1.