Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28756263/
13 февраля 2017, 14:15 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Экс-сотрудник «Барселоны»: Думаю, между Ибрагимовичем и Месси были трения

Бывший ответственный за маркетинговые вопросы в «Барселоне» Марк Ингла, являющийся ныне генеральным директором «Лилля», поделился мнением о том, почему в своё время в каталонском клубе не заладились дела у шведского нападающего Златана Ибрагимовича.

Ингла считает, что это было обусловлено аргентинским форвардом сине-гранатовых Лионелем Месси.

«Почему у Златана не получилось в “Барселоне”? Ибрагимович — настоящая бестия, машина. Но рядом была другая машина, поменьше. Месси было нужно больше пространства на поле, а Ибрагимович занимал слишком много места. Думаю, между Ибрагимовичем и Месси были трения», — цитирует Инглу Telefoot.

Ибрагимович защищал цвета «Барселоны» с 2009 по 2011 год. После ухода из каталонского клуба он нещадно критиковал его экс-наставника Хосепа Гвардиолу, отмечая, что все его беды были обусловлены именно этим специалистом.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
30 января

Как выглядят стадионы за 500 дней до старта чемпионата мира (фото, видео)

Исполнительница гимна РФ: после такого казуса на ЧМ-2017 пошла плакать в туалет

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России