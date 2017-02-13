Экс-сотрудник «Барселоны»: Думаю, между Ибрагимовичем и Месси были трения

Ингла считает, что это было обусловлено аргентинским форвардом сине-гранатовых Лионелем Месси.



«Почему у Златана не получилось в “Барселоне”? Ибрагимович — настоящая бестия, машина. Но рядом была другая машина, поменьше. Месси было нужно больше пространства на поле, а Ибрагимович занимал слишком много места. Думаю, между Ибрагимовичем и Месси были трения», — цитирует Инглу Telefoot.



Ибрагимович защищал цвета «Барселоны» с 2009 по 2011 год. После ухода из каталонского клуба он нещадно критиковал его экс-наставника Хосепа Гвардиолу, отмечая, что все его беды были обусловлены именно этим специалистом.