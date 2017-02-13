Экс-сотрудник «Барселоны»: Думаю, между Ибрагимовичем и Месси были трения
Бывший ответственный за маркетинговые вопросы в «Барселоне» Марк Ингла, являющийся ныне генеральным директором «Лилля», поделился мнением о том, почему в своё время в каталонском клубе не заладились дела у шведского нападающего Златана Ибрагимовича.
Ингла считает, что это было обусловлено аргентинским форвардом
«Почему у Златана не получилось в “Барселоне”? Ибрагимович — настоящая бестия, машина. Но рядом была другая машина, поменьше. Месси было нужно больше пространства на поле, а Ибрагимович занимал слишком много места. Думаю, между Ибрагимовичем и Месси были трения», — цитирует Инглу Telefoot.
Ибрагимович защищал цвета «Барселоны» с 2009 по 2011 год. После ухода из каталонского клуба он нещадно критиковал его
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