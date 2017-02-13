Неманья Максимович: У меня нет никаких споров с «Астаной»

Неманья тренировался с футболистами Лозницы под руководством их наставника Мило Милановича, а также работал индивидуально над физическими кондициями в фитнес-центре с профессором Неманьей Деяновичем.



— Нет никаких споров, все случилось так, как и ожидалось. Я останусь в «Астане» до лета. Это будет много значить для поддержания формы, так как мне предстоят еще выступления за сборную. Ожидаю в этом году выступления с молодежной сборной Сербии на чемпионате Европы, где хочется завоевать третий трофей третьего крупного турнира.



В воскресенье Неманья Максимович впервые был провозглашен лучшим спортсменом Баня-Ковилячи, получив признание своих достижений в футболе. В отсутствие самого игрока награду получил его отец Райко, бывший когда-то футболистом местного «Гучево».