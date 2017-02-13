Неманья Максимович: У меня нет никаких споров с «Астаной»
Как пишет «Спортски журнал», присоединившийся накануне к
учебно-тренировочному сбору «Астаны» Неманья Максимович времени, пока находился дома, даром не терял, сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Неманья тренировался с футболистами Лозницы под руководством их наставника Мило Милановича, а также работал индивидуально над физическими кондициями в
— Нет никаких споров, все случилось так, как и ожидалось. Я останусь в «Астане» до лета. Это будет много значить для поддержания формы, так как мне предстоят еще выступления за сборную. Ожидаю в этом году выступления с молодежной сборной Сербии на чемпионате Европы, где хочется завоевать третий трофей третьего крупного турнира.
В воскресенье Неманья Максимович впервые был провозглашен лучшим спортсменом
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