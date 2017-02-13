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13 февраля 2017, 14:13 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Неманья Максимович: У меня нет никаких споров с «Астаной»

Как пишет «Спортски журнал», присоединившийся накануне к учебно-тренировочному сбору «Астаны» Неманья Максимович времени, пока находился дома, даром не терял, сообщает Sports.kz.

Как пишет <span class=error>Спортски</span> журнал присоединившийся накануне к <nobr>учебно-тренировочному</nobr> сбору <span class=error>Астаны</span> <span class=error>Неманья</span> Максимович времени пока находился дома даром не терял сообщает Sports.kz. Увеличить
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Неманья тренировался с футболистами Лозницы под руководством их наставника Мило Милановича, а также работал индивидуально над физическими кондициями в фитнес-центре с профессором Неманьей Деяновичем.

— Нет никаких споров, все случилось так, как и ожидалось. Я останусь в «Астане» до лета. Это будет много значить для поддержания формы, так как мне предстоят еще выступления за сборную. Ожидаю в этом году выступления с молодежной сборной Сербии на чемпионате Европы, где хочется завоевать третий трофей третьего крупного турнира.

В воскресенье Неманья Максимович впервые был провозглашен лучшим спортсменом Баня-Ковилячи, получив признание своих достижений в футболе. В отсутствие самого игрока награду получил его отец Райко, бывший когда-то футболистом местного «Гучево».

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