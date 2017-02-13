Абзал Бейсебеков: Мечтаю попробовать свои силы в Англии или Испании

В интервью пресс-службы клуба Абзал рассказал об УТС, вкусе побед, своих мечтах и хобби.



— Команда провела на УТС в Турции два матча против «Александрии» и «Железничара». Какой вам матч понравился больше и почему?

— Мы неплохо сыграли в обеих встречах. Тем не менее, результатом похвастаться не можем. Украинская «Александрия» плотно играла в обороне, поэтому нам было тяжело сыграть в открытый футбол. «Железничар» тоже сильный клуб с огромным опытом международных матчей. Самое главное, что мы получили опыт в этих матчах и игровую практику.



— Абзал, на турецком сборе команда пока не знает вкуса победы. С чем это связано?

— По-моему мнению, в футболе победа и поражение всегда рядом. Мы не проиграли в этих играх — сыграли в ничью. В следующих матчах постараемся не допустить те ошибки, что были, и выполнить все требования тренерского штаба.



— Есть мнение, что на УТС результат не важен. На Ваш взгляд насколько важны победы на сборах?

— В учебно-тренировочных сборах важна игра, которую показывает команда, а не результат товарищеских матчей. Главное, надо найти общий язык с новичками клуба, адаптировать их в игру команды, и конечно, сыграться. Обычно, во время предсезонки тренеры дают каждому игроку шансы проявить себя. И, я думаю, надо этим воспользоваться, вкладываться по полной и максимально готовиться к предстоящим официальным матчам.



— В последнем матче вы вышли на замену на позицию центрального полузащитника, но в течение игры перешли на позицию правого защитника. Насколько проблематично перестраиваться во время матча?

— Для меня это не столь трудно, поскольку к смене позиций я давно привык. Перестроиться достаточно просто, главное полностью выполнять все задачи тренеров и безупречно делать свою работу на поле.



— Абзал, в целом вас пробовали на разных позициях — и в сборной, и в клубе. На какой позиции все-таки вам интереснее выступать и на какой удобнее?

— Мне больше нравится играть в позиции нападающего (смеется). Потому что я свою профессиональную карьеру в большом футболе начинал именно как форвард. Со временем переквалифицировался в защитника. Играл и центральным полузащитником. Но все же мне больше нравиться — это игра в атаке, но я готов выступать на любой позиции, главное чтобы это приносило пользу команде.



— Вы — опытный футболист, проведший с командой не один сезон. Раскройте нам тайну, в чем сила «Астаны»? За счет чего столичному клубу удается быть на голову сильнее любого соперника в чемпионате КПЛ?

— На мой взгляд, мы — команда, обладающая всеми нужными для гранда качествами. Во-первых, в команде собрались опытные, ответственные футболисты. Во-вторых, у нас в тренерском штабе работают высококвалифицированные специалисты. В-третьих, нас поддерживают преданные болельщики. И наконец-то, руководство клуба создает нам лучшие условия.



— Как в состав влились новички? Расскажите о каждом из них (Муртазаев, Лулаку, Маевский, Жалмукан). Какие у вас личные отношения?

— Мы всегда поддерживаем новых игроков, помогаем им адаптироваться в новых условиях. Уже складывается ощущение, что все новички сумели адаптироваться в команде. Лично я не хочу особе выделить кого-то из них, мы единая команда.



— «Астана» — единственный клуб страны, который представляет нашу страну в групповых стадиях еврокубков в последние два года, поддерживая высокий спортивный имидж Казахстана. А с недавних пор, «Астана» доказала, что и из КПЛ можно уехать в топ-лигу, как например, Неманья Максимович, подписав предварительное соглашение с «Валенсией». В связи с этим, есть ли у вас футбольная мечта или вы всем довольны в «Астане» и мечтаете провести в этом клубе всю карьеру?

— Нет, я не намерен остановливаться лишь на чемпионате Казахстана. Вам известно, что я уже пробовал свои силы в Польше. В принципе, могу сказать, что в какой-то мере уже добился мечты, потому что вместе с «Астаной» мне удалось сыграть в групповых стадиях Лиги Чемпионов Европы и Лиги Европы УЕФА. И это можно считать достижением. Но я не намереваюсь останавливаться, хочу совершенствоваться и попробовать свои силы в топовых лигах, как чемпионат Англии или Испании. Я еще не стар, чтобы не думать о перспективе. Полон силы и энергии. Абсолютно все знают, что перебраться из Чемпионата Казахстана в Испанию довольно сложно. Потому что к нашему чемпионату не такой большой интерес со стороны иностранных клубов, специалистов и даже болельщиков. А для того, чтобы перейти в сильные клубы Европы, надо проявлять себя как можно ярче в составе Нацинальной сборной команды и играх в рамках Лиги Европы и Лиги Чемпионов Европы. Думаю, это уникальная, и пожалуй, единственная возможность для наших футболистов.



— Вы так или иначе в Астане с 2009 года пусть и с перерывом, но родились в Алматы. Кем вы себя все-таки ощущаете больше алматинцем или астанчанином?

— Если брать по корням, то я могу отнести себя и к Шымкенту (смеется). Оба вышеперечисленные вами города и Алматы и Астана навсегда у меня в сердце. Сейчас моя семья и родные живут в Алматы. Но много что связывает меня с Астаной. Начинал я тренироваться в Алматы, а в Астане достиг определенных достижений в большом футболе — стал чемпионом Казахстана, играл в групповых стадиях еврокубков. Поэтому, считаю себя сыном всего казахского народа.



— Кстати в составе «Астаны» вы в последние годы выступаете под одним и тем же номером «15». С чем связан выбор именно этой цифры?

— Я пришел в большой футбол когда мне было 15 лет, и дебютировал в 2008 году в составе «Кайрата». Потом, в 2009 году в составе «Локомотива» на сборах Ташкенте забил свой первый гол именно под номером «15» в ворота местного «Пахтакора». Поэтому выбрал номер «15».



— Именно вам долгое время принадлежал рекорд «Астаны» как самому молодому игроку. Он был бит лишь в этом году Мади Жакипбаевым. Как думаете сможет ли Мади, как и вы в итоге дорасти до уровня национальной сборной Казахстана и основного состава команды, выступающей в группе Лиги Чемпионов?

— Мади талантливее меня, с уверенностью могу сказать, что парень с большой перспективой. Ему стоит много трудиться, не ограничиваясь талантом, набирать опыт. Верю, что в будущем он будет достойно защищать честь Казахстана, будет выступать в сильных чемпионатах. У Мади хватает и таланта, и силы воли для достижения своих целей. В общем, всегда стараюсь поддерживать молодых игроков во время тренировочных занятиях.



— Вы в 15 лет дебютировали в Премьер-Лиги. Как тогда общались с партнерами? Не обращались «на вы» к старшим товарищам?

— Не помню (смеется).



— Была ли в то время «дедовщина» в команде?

— Не было тогда «дедовшины», но если надо было принести воду, мячи, или еще какой-то инвентарь, то отправляли именно меня (смеется).



— Сейчас на правах опытного футболиста можете «напихать» молодым игрокам?

— Иногда, если надо (смеется). По-моему, такой случай бывает у каждого молодого игрока.



— Свой первый сезон в столичной команде вы провели в 2009 году, в 16 лет. Тогда в составе играли Тихонов и Титов. Чем запомнился тот год, может что-то подчерпнули у старших товарищей?

— В том сезоне в составе команды выступали российские звезды как Тихонов, Титов. В середине сезона пришел Максим Шатских. Кроме того, играл плечом к плечу с яркими звездами Казахстана, такими как Байжанов, Карпович, Аширбеков, Суюмагамбетов, Сахалбаев, и т. д. Для молодого футболиста только пришедшего в большой футбол как я, играть вместе с такими большими игроками — это огромный опыт.



— Абзал, что вы ждете от нового сезона? Какие цели сами перед собой ставите?

— Наша главная цель в этом сезоне — повторить наше достижение, то есть выступать в групповом этапе Лиги Чемпионов Европы. Уже третий год, мы выигрываем чемпионат страны. И в новом сезоне хотим оставить этот титул у себя. А что касается меня лично, то хочу провести успешный сезон без травм.



— Абзал, как вы проводите свободное время? Какое у вас хобби?

— Всегда стараюсь посвятить свободное время семье. Иногда рисую, сочиняю стихи.



— Абзал, хочу вас просить, посвятите, пожалуйста, самое последнее стихотворение читателям.

— Хорошо. Это сочинил когда мы проходили учебно-тренировочный сбор в Дубае….

Отырмын бөтен елдің жағасында,

Дубай деген арабтың қаласында.

Жетпейді өз елімнің даласына,

Қазақ деген туған жердің ауасына.



Мен — қазақпын, өз Отанын сүйетұғын,

Елім үшін өртеніп күйетұғын.

Қайда кетті баяғы қазақтарым,

Отан үшін жан беріп өлетұғын?!



Қазақ деген атың бар өшпес елім,

Қуат берер Алла саған салып демін.

Қолыңдағы бар байлықты ұста мықтап,

Ата-бабаң қорғаған байтақ жерін.



Қазақсың ғой, көкірегін жарып тұрған,

Мұсылмансың, құбылаға басын бұрған.

Қалайша шет елдерге сен қашасың,

Кім сонда болад (ы) екен алып қорған?!