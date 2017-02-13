«Астана» отпустила Деспотовича в «Тобол»

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Об этом в интервью KazFootball.kz рассказал главный тренер «Тобола» Омари Тетрадзе. Детали сделки он не уточнил.

В минувшем сезоне Деспотович провел 31 матч в составе «Астаны», в которых забил три гола. Также 25-летний серб выступал в КПЛ за талдыкорганский «Жетысу» (18 игр, 5 голов) и алматинский «Кайрат» (9 игр, 8 голов).

Добавим, что ранее «Астана» подписала лучшего бомбардира чемпионата Румынии Аздрена Лулаку. В то же время столичный клуб отдал Рохера Каньяса в аренду в кипрский АПОЭЛ.