Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28755467/
13 февраля 2017, 13:38 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Астана» отпустила Деспотовича в «Тобол»

Сербский нападающий «Астаны» Джордже Деспотович на правах аренды перешел в костанайский «Тобол».

Сербский нападающий <span class=error>Астаны</span> Джордже <span class=error>Деспотович</span> на правах аренды перешел в <span class=error>костанайский</span> Тобол. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об этом в интервью KazFootball.kz рассказал главный тренер «Тобола» Омари Тетрадзе. Детали сделки он не уточнил.

В минувшем сезоне Деспотович провел 31 матч в составе «Астаны», в которых забил три гола. Также 25-летний серб выступал в КПЛ за талдыкорганский «Жетысу» (18 игр, 5 голов) и алматинский «Кайрат» (9 игр, 8 голов).

Добавим, что ранее «Астана» подписала лучшего бомбардира чемпионата Румынии Аздрена Лулаку. В то же время столичный клуб отдал Рохера Каньяса в аренду в кипрский АПОЭЛ.

Астана
Новости Матчи Состав Статистика
Тобол Кс
Новости Матчи Состав
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Рефери рассказал о причинах двух нокдаунов Жаната Жакиянова в бою с Роуши Уорреном

"Астана" отпустила Деспотовича в "Тобол"

Билли Джо Сондерс откупился от обязательного претендента на его титул