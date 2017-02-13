Кавани: Со стороны «Атлетико» был интерес, но нужно уважать свой контракт

Однако уругвайский футболист предпочёл продолжить карьеру в парижском клубе.



«Будем реалистами. Эта правда, что со стороны “Атлетико” был ко мне определённый интерес. Но я один из тех, кто всегда утверждает, что профессионалу нужно уважать свою команду и свой контракт. Так в моём случае и произошло, и так продолжается до настоящего момента. Летом я с семьёй был в Мадриде, и представители “Атлетико” любезно пригласили нас поужинать. Я не мог отказать этим людям, исходя из воспитания, и благодарен им за это», — приводит слова Кавани Marca.