Кавани: Со стороны «Атлетико» был интерес, но нужно уважать свой контракт
Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани подтвердил информацию СМИ о том, что в летнее трансферное окно в его услугах был заинтересован мадридский «Атлетико».
Однако уругвайский футболист предпочёл продолжить карьеру в парижском клубе.
«Будем реалистами. Эта правда, что со стороны “Атлетико” был ко мне определённый интерес. Но я один из тех, кто всегда утверждает, что профессионалу нужно уважать свою команду и свой контракт. Так в моём случае и произошло, и так продолжается до настоящего момента. Летом я с семьёй был в Мадриде, и представители “Атлетико” любезно пригласили нас поужинать. Я не мог отказать этим людям, исходя из воспитания, и благодарен им за это», — приводит слова Кавани Marca.
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