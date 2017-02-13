Украинец стал самым дорогим футболистом австрийского клуба
Украинский нападающий Евгений Будник продолжит карьеру во втором по силе дивизионе чемпионата Австрии.
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26-летний уроженец Луцка подписал контракт с клубом «Капфенберг», сообщает «Сегодня».
Ранее Будник играл за «Металлист», «Ворсклу» и «Сталь» в украинской
Авторитетный портал transfermarkt оценивает трансферную стоимость Будника в 400 тысяч евро.
Евгений — самый дорогой футболист в своей новой команде.
После 20 туров «Капфенберг» занимает четвертое место в Первой лиги чемпионата Австрии, отставая от лидера на 10 очков.
Фото: «Сегодня».
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