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13 февраля 2017, 12:43 | Футбол: Зарубежный | Comments.ua

Украинец стал самым дорогим футболистом австрийского клуба

Украинский нападающий Евгений Будник продолжит карьеру во втором по силе дивизионе чемпионата Австрии.

Украинский нападающий Евгений <span class=error>Будник</span> продолжит карьеру во втором по силе дивизионе чемпионата Австрии. Увеличить
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26-летний уроженец Луцка подписал контракт с клубом «Капфенберг», сообщает «Сегодня».

Ранее Будник играл за «Металлист», «Ворсклу» и «Сталь» в украинской Премьер-лиге, а также за чешский «Слован» и минское «Динамо».

Авторитетный портал transfermarkt оценивает трансферную стоимость Будника в 400 тысяч евро.

Евгений — самый дорогой футболист в своей новой команде.

После 20 туров «Капфенберг» занимает четвертое место в Первой лиги чемпионата Австрии, отставая от лидера на 10 очков.

Фото: «Сегодня».

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