Украинец стал самым дорогим футболистом австрийского клуба

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26-летний уроженец Луцка подписал контракт с клубом «Капфенберг», сообщает «Сегодня».

Ранее Будник играл за «Металлист», «Ворсклу» и «Сталь» в украинской Премьер-лиге, а также за чешский «Слован» и минское «Динамо».

Авторитетный портал transfermarkt оценивает трансферную стоимость Будника в 400 тысяч евро.

Евгений — самый дорогой футболист в своей новой команде.

После 20 туров «Капфенберг» занимает четвертое место в Первой лиги чемпионата Австрии, отставая от лидера на 10 очков.

Фото: «Сегодня».