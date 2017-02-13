Стала известна зарплата Зозули в «Бетисе»
Стала известна зарплата украинского нападающего Романа Зозули, чей переход из «Бетиса» в «Райо Вальекано» сорвался.
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Отмечается, что форвард финансово не проиграл от того, что фанаты заблокировали его трансфер в «Райо Вальекано».
«Роман Зозуля потеряет в игровом плане. У него полгода не будет игровой практики. А вот в финансовом плане Зозуля не проиграл. В “Бетисе” он зарабатывает 600 тысяч евро в год, а это 50 тысяч в месяц. Когда Зозуля давал добро на переход в “Райо Вальекано”, то согласился на уменьшение зарплаты, чтобы играть в футбол, а не сидеть на скамейке запасных.
Если бы выступал в скромном “Райо Вальекано”, то зарабатывал бы по 40 000 евро в месяц. А что фанаты заблокировали его переход, то украинец вернулся в “Бетис”, который будет продолжать платить ему по 50 тысяч евро в месяц», — цитирует «Плюс спорт» известного футбольного посредника
Напомним, что «Райо Вальекано» отказался от аренды украинца
Накануне Владимир Кузьменко, агент нападающего, сообщил, что игрок направил запрос в ФИФА с просьбой разрешить перейти в команду из чемпионата, где ещё открыто трансферное окно.
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