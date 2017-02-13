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13 февраля 2017, 12:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Альбельда полагает, что у Мораты в «Реале» не будет большой игровой практики

Бывший полузащитник «Валенсии» Давид Альбельда поделился мнением о перспективах нападающего Альваро Мораты в мадридском «Реале».

У Мораты в данный момент нет такой игровой практики, какую он хотел бы иметь в «Королевском клубе». Альбельда считает, что в испанском гранде французского форварда Карима Бензема в любом случае предпочитают Морате.

«У меня такое впечатление, что “Реал” приобретёт нового футболиста, если Бензема покинет клуб. Его приобретут для того, чтобы он играл чаще Мораты», — приводит слова Альбельды Cope.
В текущем сезоне 24-летний испанец принял участие в 14 матчах Примеры и стал автором 6 голов. Ранее сообщалось, что он может перейти в «Челси» или «Баварию». Бензема в свою очередь сыграл в 16 матчах и отметился 5 голами.

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