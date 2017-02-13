БоСС отмечает юбилей
Именно в этот день, но ровно 50 лет назад, в небольшом, зато старинном, болгарском городке Хасково (по прошлогодним данным, население — 76 тысяч человек) появился на свет мальчик, которого назвали Станимиром. На тот момент, конечно, вряд ли
кто-то подозревал, что этот малыш станет в итоге очень известным человеком, которого на родине будут ласково называть Мери, а в далеком Казахстане — не иначе, как БоСС.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Болгарин Станимир Стоилов — так можно расшифровать это прозвище, если считать его аббревиатурой. В повседневной жизни кличку Босс получают обычно люди, которых очень сильно уважают окружающие. И нынешний наставник «Астаны», безусловно, — как раз из таких.
50 лет, на самом деле, — это огромный кусок жизни любого человека. Полвека,
Со стороны
Выход казахстанской команды в групповой турнир Лиги Чемпионов УЕФА — это, бесспорно, было ошеломляющим прорывом для казахстанского футбола. Прорывом оказался даже не сам факт участия дружины из нашей страны в основной стадии престижнейшего на планете клубного футбольного соревнования — болгарский тренер со своими подопечными просто взорвал вдребезги
Наверное, такой и является главная миссия этого болгарина — ломать шаблоны и разрушать стереотипы. Именно этим он занимался в родной стране, когда во главе «Левски» выносил в еврокубках марсельский «Олимпик», «Удинезе», «Осер», «Кьево»… При Мери «Синие» стали первым клубом из Болгарии, пробившимся в групповой этап главного клубного футбольного турнира Европы. Путь «Левски» по турнирной сетке Кубка УЕФА-2005/2006 в родной стране до сих пор называют «Синей сказкой».
Не были мальчиками для битья в еврокубках руководимые Станимиром Стоиловым «Литекс» и «Ботев». Но новая глава в тренерской биографии болгарского специалиста оказалась начата уже, по большому счету, после его прихода в «Астану».
С дружиной из столицы Казахстана БоСС времени на раскачку и адаптацию к новым условиям не брал. В первый же год работы с «Астаной» Стоилов привел ее к чемпионству — первому в клубной истории. После он повторил этот успех в следующие два сезона еще дважды. Стартовав с астанчанами в 2014-м в квалификации Лиги Европы буквально с корабля на бал, Станимир с ходу сумел преодолеть сопротивление не только «Пюника», но и «Хапоэля» из
Уже в следующем году был триумфальный выход в групповой турнир Лиги Чемпионов УЕФА, где «Астана» ни разу не уступила континентальным грандам дома, в этом — выступление в группе Лиги Европы с выигрышем у АПОЭЛа. Стоилов продолжает успешно делать жизнью казавшиеся совсем еще недавно невероятно фантастическими еврокубковые сказки — только теперь уже написанные в цветах сильнейшего казахстанского футбольного клуба.
С юбилеем, БоСС! Удачи и новых свершений!
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