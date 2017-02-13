БоСС отмечает юбилей

Болгарин Станимир Стоилов — так можно расшифровать это прозвище, если считать его аббревиатурой. В повседневной жизни кличку Босс получают обычно люди, которых очень сильно уважают окружающие. И нынешний наставник «Астаны», безусловно, — как раз из таких.



50 лет, на самом деле, — это огромный кусок жизни любого человека. Полвека, как-никак. И практически все это время герой нашего рассказа беззаветно предан футболу, которому служит верой и правдой. А тот, в свою очередь, создается впечатление, платит Станимиру полной взаимностью.

Со стороны кое-кому кажется, что идиллия во взаимоотношениях с игрой миллионов Стоилову дается даже слишком легко. Неудивительно — мало кто ведь знает, на самом деле, сколько нервов тратится и сколько бессонных ночей проводится специалистом за разбором даже кажущихся простым обывателям вовсе незначимыми моментов. На суд общественности, по сути, выносится лишь красивая картинка по итогам проведенной огромнейшей работы, а с изнанкой своего творения, как и процессом его создания, в полном объеме знаком лишь только сам Мастер. Каковым Станимир Стоилов является без малейшей доли преувеличения.



Выход казахстанской команды в групповой турнир Лиги Чемпионов УЕФА — это, бесспорно, было ошеломляющим прорывом для казахстанского футбола. Прорывом оказался даже не сам факт участия дружины из нашей страны в основной стадии престижнейшего на планете клубного футбольного соревнования — болгарский тренер со своими подопечными просто взорвал вдребезги крепко-накрепко укоренившийся в наших головах стереотип, будто бы нечто подобное в обозримом будущем элементарно невозможно. Успех «Шахтера», добравшегося с Виктором Кумыковым в 2013-м до группы Лиги Европы, всезнающие отечественные «специалисты» успели уже к тому времени отнести к разряду невероятно счастливых случайностей — без права апелляции. И тут приходит Стоилов…



Наверное, такой и является главная миссия этого болгарина — ломать шаблоны и разрушать стереотипы. Именно этим он занимался в родной стране, когда во главе «Левски» выносил в еврокубках марсельский «Олимпик», «Удинезе», «Осер», «Кьево»… При Мери «Синие» стали первым клубом из Болгарии, пробившимся в групповой этап главного клубного футбольного турнира Европы. Путь «Левски» по турнирной сетке Кубка УЕФА-2005/2006 в родной стране до сих пор называют «Синей сказкой».



Не были мальчиками для битья в еврокубках руководимые Станимиром Стоиловым «Литекс» и «Ботев». Но новая глава в тренерской биографии болгарского специалиста оказалась начата уже, по большому счету, после его прихода в «Астану».



С дружиной из столицы Казахстана БоСС времени на раскачку и адаптацию к новым условиям не брал. В первый же год работы с «Астаной» Стоилов привел ее к чемпионству — первому в клубной истории. После он повторил этот успех в следующие два сезона еще дважды. Стартовав с астанчанами в 2014-м в квалификации Лиги Европы буквально с корабля на бал, Станимир с ходу сумел преодолеть сопротивление не только «Пюника», но и «Хапоэля» из Тель-Авива с АИКом (те 0:3 в Стокгольме долго еще будут мерещиться фанатам шведского клуба в самых кошмарных снах…).



Уже в следующем году был триумфальный выход в групповой турнир Лиги Чемпионов УЕФА, где «Астана» ни разу не уступила континентальным грандам дома, в этом — выступление в группе Лиги Европы с выигрышем у АПОЭЛа. Стоилов продолжает успешно делать жизнью казавшиеся совсем еще недавно невероятно фантастическими еврокубковые сказки — только теперь уже написанные в цветах сильнейшего казахстанского футбольного клуба.



С юбилеем, БоСС! Удачи и новых свершений!