Этот день в истории: Пьерлуиджи Коллине исполнилось 57 лет

Коллина в 15 лет выступал в болонском клубе «Паллавичини», где он играл на позиции либеро. После этого он записался на судейские курсы. Обслуживать матчи он начал в 1988 году, в 1991 году дебютировал в серии А.

Коллина работал на финале Олимпиады 1996 года в Атланте, на финале чемпионата мира 2002 года. Также работал на чемпионате мира 1998 года, Евро 2000 и Евро 2004.

После окончания карьеры стал главой судейского корпуса УЕФА, а затем и ФИФА. Также он был назначен куратором судейства в профессиональном футболе Украины.

Известен благодаря своей внешности. Итальянец стал лысым в 24 года, после того, как перенес алопецию (болезнь, приводящую к выпадению волос по всему телу, включая брови и ресницы).