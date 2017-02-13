Бетанкур, которым интересовался «Зенит», готовится пройти медосмотр в «Ювентусе»

Ещё осенью прошлого года руководство «старой синьоры» говорило о желании активировать опцию выкупа футболиста, которым интересовался «Зенит». Бетанкур стал частью трансфера Карлоса Тевеса, который в 2015 году перешёл в «Бока Хуниорс» из «Ювентуса».



Tuttosport сообщает, что в ближайшее время 19-летний хавбек прилетит в Турин, чтобы пройти медицинское обследование, а летом присоединится к команде. «Бока» заработает на трансфере Бетанкура € 9,4 млн.



В сезоне-2016/17 Бетанкур принял участие в 11 матчах Примеры и отдал 2 результативных паса.