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13 февраля 2017, 12:12 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бетанкур, которым интересовался «Зенит», готовится пройти медосмотр в «Ювентусе»

Полузащитник «Бока Хуниорс» Родриго Бетанкур продолжит карьеру в «Ювентусе».

Ещё осенью прошлого года руководство «старой синьоры» говорило о желании активировать опцию выкупа футболиста, которым интересовался «Зенит». Бетанкур стал частью трансфера Карлоса Тевеса, который в 2015 году перешёл в «Бока Хуниорс» из «Ювентуса».

Tuttosport сообщает, что в ближайшее время 19-летний хавбек прилетит в Турин, чтобы пройти медицинское обследование, а летом присоединится к команде. «Бока» заработает на трансфере Бетанкура € 9,4 млн.

В сезоне-2016/17 Бетанкур принял участие в 11 матчах Примеры и отдал 2 результативных паса.

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