Воспитанник «Кайрата» заявлен на Кубок АФК
По информации Sports.kz, 22-летний воспитанник алматинского «Кайрата» Арген Жуматаев заявлен за «Дордой» из Бишкека на матчи Кубка АФК.
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Представитель Кыргызстана преодолел накануне в рамках этого соревнования сопротивление туркменского «Балкана» (1:1 дома и 2:1 в гостях) и встретится в следующем раунде с «Хосилотом» из Таджикистана, в поединках с которым в составе «Дордоя» и может дебютировать воспитанник клуба из южной столицы нашей страны.
Арген Жуматаев начал заниматься в футбольной школе «Кайрата» с 2010 года. В 2012/2014 годах он вступал за дубль кайратовцев, в 2013-м дебютировал в составе алматинцев в
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