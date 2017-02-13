Воспитанник «Кайрата» заявлен на Кубок АФК

Представитель Кыргызстана преодолел накануне в рамках этого соревнования сопротивление туркменского «Балкана» (1:1 дома и 2:1 в гостях) и встретится в следующем раунде с «Хосилотом» из Таджикистана, в поединках с которым в составе «Дордоя» и может дебютировать воспитанник клуба из южной столицы нашей страны.



Арген Жуматаев начал заниматься в футбольной школе «Кайрата» с 2010 года. В 2012/2014 годах он вступал за дубль кайратовцев, в 2013-м дебютировал в составе алматинцев в Премьер-Лиге чемпионата Казахстана. В 2015 году хавбек защищал цвета алматинского ЦСКА в Первой лиге. Из-за тяжелой травмы футболист был вынужден пропустить весь сезон 2016 года и сейчас только набирает былую форму.