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13 февраля 2017, 12:11 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Воспитанник «Кайрата» заявлен на Кубок АФК

По информации Sports.kz, 22-летний воспитанник алматинского «Кайрата» Арген Жуматаев заявлен за «Дордой» из Бишкека на матчи Кубка АФК.

По информации Sports.kz 22-летний воспитанник <span class=error>алматинского</span> <span class=error>Кайрата</span> <span class=error>Арген</span> Жуматаев заявлен за <span class=error>Дордой</span> из Бишкека на матчи Кубка <span class=error>АФК</span>. Увеличить
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Представитель Кыргызстана преодолел накануне в рамках этого соревнования сопротивление туркменского «Балкана» (1:1 дома и 2:1 в гостях) и встретится в следующем раунде с «Хосилотом» из Таджикистана, в поединках с которым в составе «Дордоя» и может дебютировать воспитанник клуба из южной столицы нашей страны.

Арген Жуматаев начал заниматься в футбольной школе «Кайрата» с 2010 года. В 2012/2014 годах он вступал за дубль кайратовцев, в 2013-м дебютировал в составе алматинцев в Премьер-Лиге чемпионата Казахстана. В 2015 году хавбек защищал цвета алматинского ЦСКА в Первой лиге. Из-за тяжелой травмы футболист был вынужден пропустить весь сезон 2016 года и сейчас только набирает былую форму.

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