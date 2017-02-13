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13 февраля 2017, 11:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Роналдиньо считает, что лучшим в мире может стать не Неймар, а Габриэл Жезус

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо не может однозначно ответить на вопрос, кто в будущем будет лучшим футболистом мира.

Ранее он не сомневался, что им будет нападающий каталонского клуба Неймар.

«В данный момент лучшим в мире игроком является Месси. Я всегда говорил, что, на мой взгляд, в будущем лучшим в мире будет Неймар. Однако таким игроком может стать Габриэл Жезус, так как для этого у него есть все предпосылки. Смотришь на его игру и видишь, что он ничего не боится. Он хочет лишь играть и демонстрировать свои игровые качества», — цитирует Роналдиньо AS.

19-летний нападающий Жезус защищает цвета «Манчестер Сити», куда он перешёл зимой 2017 года из «Палмейраса». Он принял участие в 3 матчах АПЛ, став автором 3 голов и 1 результативной передачи.

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