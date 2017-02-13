«Барселона» планирует выкупить у «Эвертона» трансфер своего воспитанника

С января Деулофеу играет в «Милане» на правах аренды. В трех матчах чемпионата Италии 22-летний испанец записал на свой счет одну голевую передачу.

В «Эвертон» Деулофеу перешел в 2014 году. Английский клуб тогда заплатил 6 миллионов евро.

У «Барселоны» есть право обратного выкупа Деулофеу. Каталонцы хотят активировать этот пункт и планирует летом заплатить за трансфер своего воспитанника 8,5 миллионов евро.