«Барселона» планирует выкупить у «Эвертона» трансфер своего воспитанника
Испанский полузащитник «Эвертона» Жерар Деулофеу может вернуться в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.
С января Деулофеу играет в «Милане» на правах аренды. В трех матчах чемпионата Италии 22-летний испанец записал на свой счет одну голевую передачу.
В «Эвертон» Деулофеу перешел в 2014 году. Английский клуб тогда заплатил 6 миллионов евро.
У «Барселоны» есть право обратного выкупа Деулофеу. Каталонцы хотят активировать этот пункт и планирует летом заплатить за трансфер своего воспитанника 8,5 миллионов евро.
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