Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28753686/
13 февраля 2017, 11:42 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Барселона» планирует выкупить у «Эвертона» трансфер своего воспитанника

Испанский полузащитник «Эвертона» Жерар Деулофеу может вернуться в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

С января Деулофеу играет в «Милане» на правах аренды. В трех матчах чемпионата Италии 22-летний испанец записал на свой счет одну голевую передачу.

В «Эвертон» Деулофеу перешел в 2014 году. Английский клуб тогда заплатил 6 миллионов евро.

У «Барселоны» есть право обратного выкупа Деулофеу. Каталонцы хотят активировать этот пункт и планирует летом заплатить за трансфер своего воспитанника 8,5 миллионов евро.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Эвертон
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Читатели Vesti.kz назвали Вишневскую лучшей казахстанской спортсменкой на Универсиаде-2017

Воспитанник "Тобола" перейдет из московского "Спартака" в "Крылья Советов"

Трансферы. Как игроки "Алтая" массово разбегаются по другим клубам КПЛ