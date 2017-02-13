Ван Хуэй: когда китайские деньги — катастрофа
Китайские деньги захватывают футбольный мир, но в голландском «Ден Хаге» уже знают — они ненадёжны и могут привести к полному краху.
На площади вокруг стадиона «Киосера», где играет «Ден Хаг», Якко ван Лиувен, президент ассоциации болельщиков клуба, подсчитывает пачки макарон, печенья, зефира, сахара, сухого молока. Вскоре фанаты будут ходить по Гааге, раздавая продукты обездоленным людям. «В этой богатой стране некоторым людям не хватает денег на еду — это неправильно», — говорит ван Лиувен. Раньше эту акцию вместе с болельщиками проводил и «Ден Хаг», теперь клуб сам просит денежных подачек.
Для местных фанатов главный акционер клуба Ван Хуэй стал персоной
Ван Хуэй долго не появлялся в Гааге, а болельщики обещали ему тёплый приём. «В нашем логове характер должен быть другим — если тебе
«Только я решаю, сколько вкладывать в клуб»
Кто такой Ван Хуэй? В 2008-м он создал компанию United Vansen, помогавшую провести церемонию закрытия Олимпиады в Пекине. В дальнейшем его компания продолжила организовывать спортивные мероприятия. Разброс был большим — от мыслей о новой Лиге чемпионов до учреждения официального пекинского корпоративного турнира. Но для китайского бизнесмена это показалось слишком мелким бизнесом — в январе 2014-го он вешал лапшу на уши болельщикам и акционерам «Ден Хага», рассказывая об имперских амбициях. «Я превращу команду, которая оспорит господство «Аякса», ПСВ и «Фейеноорда», — говорил Хуэй. Умение китайца красиво говорить заворожило всех.
«В то время мы предпочитали продать клуб местным бизнесменам, — вспоминает Том де Брёйн, политик из городского исполнительного комитета Гааги. — Муниципалитет владеет «золотой акцией» клуба и может заблокировать любую покупку акций, но при одном условии: есть другой покупатель, готовый платить столько же. Но местные инвесторы не перебили предложение Вана. У меня сложилось хорошее впечатление, когда я говорил с ним».
Ван Хуэй купил 98% акций клуба за 8,9 млн евро, поначалу проявлял интерес к матчам «Ден Хага» — был их постоянным гостем, светился в камерах, радовался голам и непонимающе вскидывал руки, когда в ворота «аистов» ставили пенальти. Однажды Хуэй даже тренировался вместе с игроками. «Хуэй пришёл с громадным энтузиазмом, — вспоминает Якко ван Лиувен, — он обещал нам еврокубки и светлое будущее, поэтому мы были счастливы с ним. Мы даже показывали Вану баннер, где он изображён». С подачи владельца в клубе появились игроки уровня выше «Ден Хага» — Александр Яковенко, Эдуар Дюплан, Майк Хавенаар, Мартин Хансен.
А потом Ван Хуэй пропал.
В августе 2015-го он письменно пообещал выделить на клубные нужды 2,5 млн евро, ещё полтора добавить сверху. Крошечные деньги, скажете, но для голландского середняка, чей бюджет на сезон — 7−8 миллионов, — очень важные. Хуэй не прислал в «Ден Хаг» деньги ни в сентябре, ни в ноябре, снова пообещал в декабре — и снова не перечислил. Руководство клуба названивало китайцу, он игнорировал звонки. Так «Ден Хаг» оказался в дефиците, что для голландского футбола приравнивается к трагедии. Там все должны уметь зарабатывать.
В прошлом году репортёр New York Times разыскал Ван Хуэя в пекинской
«Мы футбольный клуб, а не китайский рынок»
Ван Хуэй не скрывал — «Ден Хаг» интересует его куда меньше, чем возможность интегрировать китайцев в европейский футбол. «Конечно, мы покупаем курицу ради яиц. В европейской среде мы должны вырастить футбольные сливки», — говорил Ван Хуэй, просчитывая в голове наполеоновские планы.
Ещё три специалиста академии «Ден Хага» проработали в главной школе Китая всего 20 дней — они разочаровались в условиях работы и улетели домой. Конвейер по интеграции в голландский футбол сломался слишком быстро.
Печальный конец неизбежен?
В голландском футболе существует стабильная система лицензирования клубов — они сдают в KNVB, местную федерацию футбола, всю финансовую отчётность и гарантии дальнейшего финансирования. Каждому клубу присваивают оценку от 1 до 3: если оценка 3 — значит всё хорошо (она стабильно держится лишь у «Аякса» и ПСВ), если 2 — значит, есть поводы беспокоиться, если 1 — всё очень плохо. Крах «Твенте», перешедшего под внешнее управление и спасённого KNVB лишь после массовых акций протеста, предсказала именно система лицензирования, выставляя «единицу» месяц за месяцем.
Та же самая ситуация с «Ден Хагом». KNVB уже выставила ему единицу, оштрафовала на 10 тыс. евро, потребовала новый экстренный проект бюджета, который составлялся уже без китайского владельца. Плата споров Амстердама, куда клуб подал иск на своего владельца (вы просто в это вдумайтесь), заблокировала контроль Хуэя над своими акциями на 18 месяцев. На суд ни сам владелец, проигнорировавший три повестки, ни
Но история «Ден Хага» может закончиться гораздо плачевнее — оставшись без обещанных инвестиций, отдав сильных игроков бесплатно или за копейки, клуб из Гааги рискует больше никогда не подняться наверх. На выходных «Ден Хаг» проиграл прямому конкуренту в борьбе за выживание, «Гоу Эхед Иглз», и опустился в зону вылета.
Не удивляйтесь, если история
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