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13 февраля 2017, 11:11 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Трансферы. Как игроки «Алтая» массово разбегаются по другим клубам КПЛ

«Алтай» не прошел сертификацию и был исключен из состава участников премьер-лиги. Клубное руководство, намеревавшееся бороться до конца, оказалось не в силах изменить решение ФФК. Как результат, футболисты начали переходить в другие команды, передает корреспондент Vesti.kz.

Алтай не прошел сертификацию и был исключен из состава участников <nobr>премьер-лиги.</nobr> Клубное руководство намеревавшееся бороться до конца оказалось не в силах изменить решение <span class=error>ФФК</span>. Как результат футболисты начали переходить в другие команды передает корреспондент Vesti.kz. Увеличить
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Так, 23-летний воспитанник семейского футбола Еркебулан Нургалиев подписал контракт на год с «Окжетпесом». Хотя справедливости ради стоит сказать, что синегорцы проявили интерес к полузащитнику до перевода «Алтая» в первую лигу. Поэтому винить его в безразличии к родной команде язык не повернется у болельщиков.

Кроме того, Константин Заречный, Вячеслав Котляр и Дмитрий Шмидт тренируются в составе «Акжайыка». Для уральцев это неплохое пополнение с учетом опыта их выступлений в премьер-лиге.

Воспитанник «ПСЖ» Мохаммед Ламане Диарра проходит просмотр в «Кайсаре». Как известно, 24-летний уроженец Гвинеи ранее заключил однолетнее соглашение с «Алтаем». Но последние события не могли не вынудить универсального футболиста отправиться на поиски нового места работы.

В стане кызылординцев пробует закрепиться и Азат Ерсалимов. Кстати, «Кайсар» на сегодняшний день лидирует по числу приглашенных футболистов. Команда Стойчо Младенова подписала контракты с 16 новичками. В скором времени, к ним примкнут другие игроки.

Ранее «Алтай» покинули восемь футболистов. Все идет к тому, что из него уйдет и болгарский специалист Илиан Илиев, а новый сезон восточно-казахстанцы, судя по всему, начнут под руководством Бориса Глушкова, что будет вполне логично. Ведь экс-тренер сборной Казахстана по футзалу проводит предсезонную подготовку с первых дней и прекрасно знает кухню изнутри. В дальнейшем сможет комплектовать состав по своему усмотрению.

Увы, приходится констатировать, что руководство «Алтая» не оправдало ожидания болельщиков и футболистов, тогда как клуб достаточно интересную игру показывал в первой лиге, вернул девять очков, снятые за долги усть-каменогорского «Востока» от 2012 года перед сербскими игроками Джордже Мрджанином и Сашей Добричем, а также завоевал путевку в премьер-лигу благодаря блестящей победе над «Таразом» в переходном матче. У менеджеров был год, чтобы подготовиться к прохождению сертификации. Однако резерву не уделили должного внимания, видимо, полагаясь, что их интересы продавит вышестоящее руководство. Словом, просчитались, а команду исключили из КПЛ. Теперь им ничего не остается кроме, как учиться на своих ошибках, чтобы в следующем избежать не оказаться в очередном пролете.

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