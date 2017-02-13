Трансферы. Как игроки «Алтая» массово разбегаются по другим клубам КПЛ

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Так, 23-летний воспитанник семейского футбола Еркебулан Нургалиев подписал контракт на год с «Окжетпесом». Хотя справедливости ради стоит сказать, что синегорцы проявили интерес к полузащитнику до перевода «Алтая» в первую лигу. Поэтому винить его в безразличии к родной команде язык не повернется у болельщиков.

Кроме того, Константин Заречный, Вячеслав Котляр и Дмитрий Шмидт тренируются в составе «Акжайыка». Для уральцев это неплохое пополнение с учетом опыта их выступлений в премьер-лиге.

Воспитанник «ПСЖ» Мохаммед Ламане Диарра проходит просмотр в «Кайсаре». Как известно, 24-летний уроженец Гвинеи ранее заключил однолетнее соглашение с «Алтаем». Но последние события не могли не вынудить универсального футболиста отправиться на поиски нового места работы.

В стане кызылординцев пробует закрепиться и Азат Ерсалимов. Кстати, «Кайсар» на сегодняшний день лидирует по числу приглашенных футболистов. Команда Стойчо Младенова подписала контракты с 16 новичками. В скором времени, к ним примкнут другие игроки.

Ранее «Алтай» покинули восемь футболистов. Все идет к тому, что из него уйдет и болгарский специалист Илиан Илиев, а новый сезон восточно-казахстанцы, судя по всему, начнут под руководством Бориса Глушкова, что будет вполне логично. Ведь экс-тренер сборной Казахстана по футзалу проводит предсезонную подготовку с первых дней и прекрасно знает кухню изнутри. В дальнейшем сможет комплектовать состав по своему усмотрению.