Трансферы. Как игроки «Алтая» массово разбегаются по другим клубам КПЛ
«Алтай» не прошел сертификацию и был исключен из состава участников
премьер-лиги. Клубное руководство, намеревавшееся бороться до конца, оказалось не в силах изменить решение ФФК. Как результат, футболисты начали переходить в другие команды, передает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Так, 23-летний воспитанник семейского футбола Еркебулан Нургалиев подписал контракт на год с «Окжетпесом». Хотя справедливости ради стоит сказать, что синегорцы проявили интерес к полузащитнику до перевода «Алтая» в первую лигу. Поэтому винить его в безразличии к родной команде язык не повернется у болельщиков.
Кроме того, Константин Заречный, Вячеслав Котляр и Дмитрий Шмидт тренируются в составе «Акжайыка». Для уральцев это неплохое пополнение с учетом опыта их выступлений в
Воспитанник «ПСЖ» Мохаммед Ламане Диарра проходит просмотр в «Кайсаре». Как известно, 24-летний уроженец Гвинеи ранее заключил однолетнее соглашение с «Алтаем». Но последние события не могли не вынудить универсального футболиста отправиться на поиски нового места работы.
В стане кызылординцев пробует закрепиться и Азат Ерсалимов. Кстати, «Кайсар» на сегодняшний день лидирует по числу приглашенных футболистов. Команда Стойчо Младенова подписала контракты с 16 новичками. В скором времени, к ним примкнут другие игроки.
Ранее «Алтай» покинули восемь футболистов. Все идет к тому, что из него уйдет и болгарский специалист Илиан Илиев, а новый сезон
Увы, приходится констатировать, что руководство «Алтая» не оправдало ожидания болельщиков и футболистов, тогда как клуб достаточно интересную игру показывал в первой лиге, вернул девять очков, снятые за долги
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