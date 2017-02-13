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13 февраля 2017, 10:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Динь: В «Барселоне» часто приходится обороняться одному против двух

Защитник «Барселоны» Лука Динь проанализировал игру каталонской команды.

Динь пополнил ряды испанского гранда перед стартом нынешнего сезона, защищая до этого цвета «Лилля», «ПСЖ» и «Ромы».

«Считаю, что в Италии я прогрессировал тактически. В “Барселоне” во главе угла контроль мяча, но здесь часто приходится обороняться одному против одного или двух. Поэтому необходимо тщательно обдумывать те ситуации, которые могут создать угрозу твоим воротам», — приводит слова французского футболиста Mundo Deportivo.

По итогам 22 туров чемпионата Испании Динь принял участие в 11 матчах, не отметившись голами и результативными передачами.

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