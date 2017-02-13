На 82-й минуте Микаэль Фаббри назначил пенальти в ворота «Болоньи», которая вела в счёте (1:0), а после пропущенного с «точки» гола уступила — 1:3.



«Мы играли хорошо, футболисты отдавались игре без остатка, а в итоге мы вернулись домой с пустыми руками. Невероятно, как легко арбитр назначил пенальти. Нужно быть серьёзно некомпетентным, чтобы указать на “точку” в том моменте. Если бы “Болонья” была большим клубом, полагаю, чиновники думали бы более тщательно в этом случае. Я играл за “Милан” и знаю, как эти вещи работают, но мы должны рассчитывать на свои силы, а не на помощь со стороны», — сказал Донадони в интервью Sky Sport Italia.