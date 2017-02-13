Одноклубник Балотелли раскритиковал нападающего за недостаток мотивации
Полузащитник «Ниццы» Валентин Эйссерик раскритиковал своего одноклубника Марио Балотелли за недостаток мотивации.
«Это позор. Он великий игрок, но позволяет себе работать спустя рукава. Со стороны все выглядит так, как будто он больше не хочет иметь ничего общего с нами. Это большое разочарование, ведь его помощь сейчас нам очень пригодилась бы», — приводит слова Эйссерика Football Italia.
В текущем чемпионате Франции 26-летний итальянец провел 13 матчей, забив девять мячей.
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