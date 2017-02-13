Футболисты БАТЭ победой завершили первый предсезонный сбор в Турции

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В своем заключительном спарринге в Белеке подопечные Александра Ермаковича одолели одесский «Черноморец» 1:0. Победный гол был забит в самом конце игры, когда точный удар нанес Алексей Риос. Состав борисовчан был таким: Щербицкий (Чичкан, 63); Жавнерчик, Поляков, Яблонский, М. Володько, Березкин (Гвилия, 46), Кендыш (Березкин, 78), Иванич, Джигеро (Риос, 46), Рушевич (Родионов, 46), Стасевич.

До этой игры БАТЭ разошелся миром со словенским «Марибором» — 0:0, а потом уступил болгарскому «Лудогорцу» — 1:2. В этой игре в составе борисовчан также отличился Алексей Риос. Сегодня борисовская дружина вернется домой, а через 5 дней вновь возьмет курс на Белек.

Серебряные призеры чемпионата Беларуси футболисты солигорского «Шахтера» также готовятся к новому сезону в Турции. В очередном контрольном матче команда Олега Кубарева уступила полтавской «Ворскле» со счетом 1:2. Лидер атак горняков Николай Януш отличился на исходе получаса игры, но во втором тайме соперники перехватили инициативу и сумели дважды поразить ворота «Шахтера». Следующий спарринг в Сиде солигорская команда проведет 15 февраля против вильнюсского «Жальгириса».

С клубом из литовской столицы уже встречались обладатели бронзы белорусского первенства минские динамовцы и проиграли 0:1. Первый турецкий сбор «Динамо» начало ничьей с хорватским «Сплитом» (1:1), а завершило поражением от львовских «Карпат» (1:2). Сегодня команда Сергея Боровского отправляется в Минск.

Брестское «Динамо» сегодня проведет заключительный товарищеский поединок — в Белеке его соперниками будут динамовцы Москвы. В предыдущем матче брестчане встречались с еще одной динамовской дружиной из хорватского Загреба и проиграли со счетом 0:1. В этой игре в составе белорусской команды несколько минут провел известный немецкий форвард Кевин Кураньи, который некоторое время тренировался вместе с брестчанами. На турецком сборе подопечные Владимира Журавля провели еще две встречи: обыграли косовскую «Приштину» — 2:1 и уступили турецкому «Газиантепспору» — 0:1.

Тем временем в Жодино завершился предсезонный турнир «Белазовец-2017», победителем которого стали его хозяева футболисты «Торпедо-БелАЗа». Команда Игоря Криушенко одержала победы во всех трех матчах: над гродненским «Неманом» — 1:0, «Смолевичами-СТИ» — 3:1 и «Ислочью» — 5:2. Теперь автозаводцы с хорошим настроем отправятся на сбор в Турцию, в программе которого несколько спаррингов. На 19 февраля намечена встреча с луганской «Зарей».