«Лестер»: от чемпиона к Чемпионшипу. 10 главных событий выходных

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«МЮ» первым в АПЛ набирает 2000 очков

В субботу команда Моуринью буднично обыграла «Уотфорд» благодаря голам Маты и Марсьяля — 2:0. И даже взобралась на пятое место. Но не это главное. «Манчестер Юнайтед» побил очередной рекорд, первым набрав 2000 очков в АПЛ с 1992 года. Ближайший преследователь — «Арсенал» с 1797 баллами, у «Челси» — 1755, а у «Ливерпуля» — 1647.

Футбол Англия 2016/2017 Тур 25, 11.02.2017, 20:30 2:0 Ливерпуль Тоттенхэм Хотспур

Мане возвращает «Ливерпуль» в чемпионскую гонку

Атаке «Ливерпуля» в 2017-м катастрофически не хватало одного лидера африканской сборной. Садио Мане уехал на Кубок Африки помогать Сенегалу (проигравшему в итоге в финале) и оставил Клоппа без своей мощи, скорости и голов. Вернувшись в Ливерпуль, африканец за две минуты обыграл «Тоттенхэм», оформив дубль. Красные вернулись в четвёрку и теперь отстают от второй строчки всего на балл.

Футбол Испания 2016/2017 Тур 22, 11.02.2017, 18:15 0:6 Алавес Барселона

«Барса» устрашает «Алавес» перед финалом Кубка Короля

Полнедели назад «Алавес» сенсационно вышел в финал Кубка Испании, минимально обыграв выбившую мадридский «Реал» «Сельту». Спустя три дня после этого команда, только в этом сезоне вышедшая в Примеру, принимала у себя будущего соперника по финалу — «Барселону». Каталонцы решили устроить показательную порку и за девять минут второго тайма забили четыре гола. В итоге — 6:0. К 27 мая, дню кубкового финала, «Алавесу» предстоит серьёзно подготовиться.

«РБ Лейпциг» проигрывает одной из худших команд Германии

Главные выскочки европейского футбола нынешнего сезона перестали впечатлять — после разгромного поражения «Гамбургу», пытающемуся избежать вылета из элиты, «Лейпциг» отстаёт от «Баварии» уже на семь очков. Правда, всё ещё держится на второй строчке.

Футбол Германия 2016/2017 Тур 20, 11.02.2017, 17:30 2:1 Дармштадт Боруссия Д

А дортмундская «Боруссия» не справилась с худшей

«Дармштадт 98» не выигрывал в Бундеслиге с ноября и вот наконец смог прервать чёрную полосу — с помощью пионеротряда из Дортмунда. Томасу Тухелю сложно работать с юношеской сборной мира, которой к тому же во вторник предстоит сыграть в 1/8 Лиги чемпионов с «Бенфикой» в Португалии. В итоге «Боруссия» проиграла худшей команде Германии со счётом 1:2 и опустилась ниже «Айнтрахта», на четвёртое место.

«Монако» доказывает статус самой забивной команды Европы

Монегаски в Лиге 1 забили уже 75 голов — больше, чем любая другая европейская команда. Лучший бомбардир «Монако» Радамель Фалькао из них провёл всего 16, а в очередном туре чемпионата Франции отличился дублем. Хет-трик оформил партнёр колумбийца по атаке Килиан Мбаппе — 5:0 победа над «Метцем» и первая строчка в таблице.

Футбол Англия 2016/2017 Тур 25, 12.02.2017, 16:30 1:1 Бернли Челси

Конте снова теряет очки

Антонио Конте может позволить себе даже ничью с «Бёрнли». Сейчас отрыв «Челси» от ближайшего преследователя, нестабильного «Арсенала», — целых 10 очков. Впереди у синих «Суонси» дома и «Вест Хэм» в гостях, и даже в этих матчах лондонская команда может проиграть, не потеряв первого места.



«Лестер» спешит в Чемпионшип

Действующий чемпион Англии продолжает падение, но «Халл», «Кристалл Пэлас» и «Сандерленд» в зону вылета «лисов» пока не пускают. Тем не менее «Лестер» проиграл последние пять матчей в АПЛ (в том числе последний с «Суонси Сити» — 0:2), а кресло под Клаудио Раньери шатается всё сильнее.

Футбол Италия 2016/2017 Тур 24, 12.02.2017, 17:00 5:3 Торино Пескара

Голевая феерия в Турине

Считается, что Серия А — самая скудная на голы лига. Но случается, что средний по уровню матч получается сверхнасыщенным. Так получилось в случае «Торино» и «Пескары»: сначала туринцы забили пять голов подряд усилиями супертройки Ляич-Белотти-Фальке, затем итальянский аутсайдер ответил тремя точными выстрелами в ворота Джо Харта — в итоге 5:3.

Футбол Италия 2016/2017 Тур 24, 12.02.2017, 14:30 0:2 Кротоне Рома