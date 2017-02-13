Луис Энрике заинтересовался защитником «Сельты» Кастро
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике заинтересовался защитником «Сельты» Хонни Кастро, сообщает El Mundo Deportivo.
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О способностях этого футболиста наставник
Контракт 22-летнего Кастро с «Сельтой» в силе до лета 2019 года, а сумма трансферной компенсации за него составляет около € 14 млн.
По итогам 22 туров чемпионата Испании Кастро принял участие в 19 матчах, став автором 3 голевых передач.
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