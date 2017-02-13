Луис Энрике заинтересовался защитником «Сельты» Кастро

О способностях этого футболиста наставник сине-гранатовых знает не понаслышке, поскольку он работал под его руководством в «Сельте». Игра этого футболиста очень импонирует Луису Энрике, и он может попытаться взять его в каталонскую команду.



Контракт 22-летнего Кастро с «Сельтой» в силе до лета 2019 года, а сумма трансферной компенсации за него составляет около € 14 млн.



По итогам 22 туров чемпионата Испании Кастро принял участие в 19 матчах, став автором 3 голевых передач.