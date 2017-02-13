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13 февраля 2017, 9:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Луис Энрике заинтересовался защитником «Сельты» Кастро

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике заинтересовался защитником «Сельты» Хонни Кастро, сообщает El Mundo Deportivo.

Главный тренер Барселоны <span class=error>Луис</span> <span class=error>Энрике</span> заинтересовался защитником <span class=error>Сельты</span> <span class=error>Хонни</span> <span class=error>Кастро</span> сообщает El Mundo Deportivo. Увеличить
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О способностях этого футболиста наставник сине-гранатовых знает не понаслышке, поскольку он работал под его руководством в «Сельте». Игра этого футболиста очень импонирует Луису Энрике, и он может попытаться взять его в каталонскую команду.

Контракт 22-летнего Кастро с «Сельтой» в силе до лета 2019 года, а сумма трансферной компенсации за него составляет около € 14 млн.

По итогам 22 туров чемпионата Испании Кастро принял участие в 19 матчах, став автором 3 голевых передач.

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