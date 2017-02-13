Футболист Кураньи покинул расположение брестского «Динамо»
МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Бывший футболист московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи, ныне находящийся в статусе свободного агента, покинул расположение брестского «Динамо». Об этом сообщает
пресс-служба московского клуба.
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Ранее СМИ сообщили, что форвард может перейти в брестское «Динамо», однако вскоре Кураньи на своей странице в социальной сети Facebook опроверг эту информацию. 34-летний немец провел несколько тренировок с белорусским клубом и товарищескую игру с загребским «Динамо» (0:1). Брестское и московское «Динамо» должны провести товарищеский матч в понедельник.
«С нашим клубом немец, правда, не сыграет, он уже улетел из Турции», — говорится в сообщении.
Кураньи покинул московское «Динамо» летом 2015 года. В составе столичной команды нападающий провел 151 матч, в которых забил 56 мячей. В сезоне-2015/16 форвард выступал за немецкий «Хоффенхайм», в составе которого не забил ни одного гола в 14 играх.
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