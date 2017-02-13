Вячеслав Грозный покинул пост главного тренера тбилисского ФК «Динамо»

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«Вячеслав Грозный по семейным обстоятельствам не сможет продолжить работу на посту главного тренера тбилисского “Динамо”, о выходе из сложившейся ситуации и о том, кто будет работать на этом посту, клуб объявит 13 февраля», — говорится в сообщении «Динамо».

Грозный возглавил команду 25 октября. С украинским специалистом был подписан контракт по схеме «1+2» — на один год с возможностью продления еще на два сезона.

Пост главного тренера «Динамо» стал вакантным в сентябре после того, как руководство клуба отправило в отставку словацкого специалиста Юрая Ярабека. Затем несколько недель обязанности главного тренера временно исполнял Тамаз Самхарадзе, работавший ассистентом Ярабека.

Грозный известен в России по работе в тренерском штабе московского «Спартака» (1994−1996; 1999−2002 гг.), а также главным тренером грозненского «Терека» (2008−2009). Перед «Динамо» его последним местом работы была украинская «Говерла», которую он возглавлял с 2013 года до расформирования клуба летом 2016 года.

Очередной чемпионат Грузии по футболу начнется 4 марта и завершится 3 декабря, в высшей лиге играет 10 команд. «Динамо» Тбилиси является 16-кратным чемпионом Грузии, 13-кратным Обладателем Кубка, двукратным чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка СССР, победителем Кубка обладателей Кубков 1981 года, победителем Кубка Содружества 2004 года. В завершившемся в декабре прошлого года чемпионате Грузии динамовцы заняли четвертое место.