«Кайрат» и «Тобол» проведут товарищеские матчи с московским «Динамо»

11 февраля с динамовцами встретится «Тобол», а через шесть дней — «Кайрат». Оба матча пройдут в рамках предсезонных сборов в Турции и начнутся в 20:00 по времени Астаны.

Стоит отметить, что «Тобол» и «Динамо» недавно встречались друг с другом. Матч, прошедший 31 декабря, закончился со счетом 2:0 в пользу костанайцев, у которых голы забили Алексей Щеткин и Душан Савич.

Московское «Динамо» ушло на зимний перерыв в ФНЛ на первом месте. Клуб первые в своей истории играет в первом дивизионе.