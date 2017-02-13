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13 февраля 2017, 9:14 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Кайрат» и «Тобол» проведут товарищеские матчи с московским «Динамо»

Два казахстанских клуба станут соперниками московского «Динамо», сообщает официальный сайт российского клуба.

11 февраля с динамовцами встретится «Тобол», а через шесть дней — «Кайрат». Оба матча пройдут в рамках предсезонных сборов в Турции и начнутся в 20:00 по времени Астаны.

Стоит отметить, что «Тобол» и «Динамо» недавно встречались друг с другом. Матч, прошедший 31 декабря, закончился со счетом 2:0 в пользу костанайцев, у которых голы забили Алексей Щеткин и Душан Савич.

Московское «Динамо» ушло на зимний перерыв в ФНЛ на первом месте. Клуб первые в своей истории играет в первом дивизионе.

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