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13 февраля 2017, 7:58 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Фанат погиб во время беспорядков перед матчем «Ботафого» — «Фламенго» в Рио

МОСКВА, 13 фев — Р-Спорт. Один болельщик погиб в результате беспорядков в Рио-де-Жанейро перед футбольным матчем между «Ботафого» и «Фламенго» в воскресенье, сообщает Рейтер со ссылкой на местные СМИ.

<em>МОСКВА 13 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Один болельщик погиб в результате беспорядков в <nobr>Рио-де-Жанейро</nobr> перед футбольным матчем между <span class=error>Ботафого</span> и <span class=error>Фламенго</span> в воскресенье сообщает <span class=error>Рейтер</span> со ссылкой на местные СМИ. Увеличить
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Столкновения фанатов произошли перед матчем возле стадиона, полиции пришлось применить резиновые пули и слезоточивый газ.

Восемь человек были госпитализированы, из них один, 28-летний болельщик, погиб, еще трое остаются в больнице.
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