Фанат погиб во время беспорядков перед матчем «Ботафого» — «Фламенго» в Рио
МОСКВА, 13 фев —
Р-Спорт. Один болельщик погиб в результате беспорядков в Рио-де-Жанейро перед футбольным матчем между «Ботафого» и «Фламенго» в воскресенье, сообщает Рейтер со ссылкой на местные СМИ.
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Видимо, что-то случилось...
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Столкновения фанатов произошли перед матчем возле стадиона, полиции пришлось применить резиновые пули и слезоточивый газ.
Восемь человек были госпитализированы, из них один, 28-летний болельщик, погиб, еще трое остаются в больнице.
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