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13 февраля 2017, 8:21 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Бразильянка станет самой высокооплачиваемой футболисткой мира после перехода в китайский клуб

Форвард женской сборной Бразилии и французского ПСЖ Кристиана продолжит карьеру в чемпионате Китая.

Информацию о переходе телеканалу Fox Sport Brazil подтвердила пресс-служба клуба «Чаньчунь Жуйе». Трансфер состоится в летнее окно, но сумма, заплаченная за права на футболистку, пока остается неизвестной.

Сама Кристиана информацию о переезде в Китай не подтвердила. По информации Fox Sport Brazil, в «Чаньчунь Жуйе» она будет получать самую высокую зарплату в истории женского футбола, но точный размер ее оклада не уточняется.

31-летняя Кристиана с 14 голами является лучшим бомбардиром в истории Олимпиады. Она четырежды играл на ОИ за сборную Бразилии.

На клубном уровне Кристиана профессионально выступает с 2006 года. Помимо чемпионата родной Бразилии, она играла во Франции, Германии, Швеции, США, России и Южной Корее.

Добавим, что в ноябре Кристиана в составе ПСЖ играла против казахстанского клуба «БИИК-Казыгурт» в Лиге чемпионов. Французский клуб уверенно победил в обоих матчах (4:1 и 3:0).
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