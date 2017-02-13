Полузащитник «Окжетпеса» рассказал о просмотре в немецком клубе

Он стал игроком кокшетауского клуба вчера, 12 февраля. Вместе с «Окжетпесом» Политыло прошел вторые сборы в Турции, а в товарищеской игре с македонской «Шкендии» отметился голом.

Ранее Политыло выступал только в родной Украине, где защищал цвета «Днепра», «Волыни», одесского «Черноморца» и «Днестра». Кроме того, он играл за юношескую (U-19) и молодежную сборную своей страны.

До «Окжетпеса» Политыло пытался трудоустроиться в Германии. В начале января футболист побывал на просмотре в клубе «Гройтер Фюрт», который выступает во второй бундеслиге.

— У меня закончился контракт с «Днепром», и я, как и любой футболист, рассматривал различные варианты дальнейшей карьеры. Поступило предложение от кокшетауского клуба. Я приехал на сборы, и рад, что смог произвести впечатление на тренерский штаб, — сказал Политыло в интервью официальному сайту «Окжетпеса».

— А тебе в команде понравилось? Коллектив, тренировки, условия?

— Мне очень понравился тренировочный процесс — вся игра низом, через пас. Тренер проповедует комбинационный футбол. И коллектив очень понравился — пробыл пару дней, а такое ощущение, что уже два месяца в команде. Приняли очень хорошо. Да и Саня Чижов (украинский защитник «Окжетпеса» — прим.Vesti.kz) здесь — подсказал, рассказал, что и как. Все хорошо, одним словом.

— Знаем, что у тебя были и другие варианты трудоустройства в Казахстане.

— Да, были. Но это теперь уже неважно. Я — игрок ФК «Окжетпес».

— Ты ездил на просмотр в немецкий клуб «Гройтер Фюрт». Что не получилось?

— Ну, как сказать — просмотр… Я приехал в понедельник, два дня потренировался, а в пятницу у них игра уже была. То есть, не было просмотра в привычном для нас смысле. Спортивный директор меня видел в тренировочном процессе, и ему вроде понравилось то, что и как я делаю на поле. Но у них принципиально, чтобы чуть ли не на второй день надо знать язык. А я и английским-то не владею (смеется). Так что там я просто потренировался. По уровню — не сказал бы, что там что-то особенное. Спокойно можно было бы играть.

— До сегодняшнего дня знал что-нибудь о казахстанском футболе? Может, с партнерами бывшими по «Черноморцу» общался?

— Украинских футболистов немало играло и играют в Казахстане. Не расспрашивал, но знаю, что сейчас два клуба в Казахстане топ-класса — «Астана» и «Кайрат». Остальные стараются создать им конкуренцию.

— Ты играл в группе Лиги Европы. Есть какой-нибудь особенный матч, или момент, который запомнился бы больше всего?

— В таких турнирах приятно играть каждому футболисту. То, что была такая возможность, — это праздник. Особенного матча не выделю — все они были каждый по-своему особенный.

— И пару слов о семье.

— Моя семья — жена и наша дочка, которой три года. Я планирую привезти их в Казахстан, чтобы они всегда были рядом. Дочка маленькая, и я не хочу, чтобы она росла без отца.