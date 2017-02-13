Полузащитник «Окжетпеса» рассказал о просмотре в немецком клубе
Украинский полузащитник Сергей Политыло прокомментировал свой переход в «Окжетпес».
Он стал игроком кокшетауского клуба вчера, 12 февраля. Вместе с «Окжетпесом» Политыло прошел вторые сборы в Турции, а в товарищеской игре с македонской «Шкендии» отметился голом.
Ранее Политыло выступал только в родной Украине, где защищал цвета «Днепра», «Волыни», одесского «Черноморца» и «Днестра». Кроме того, он играл за юношескую (U-19) и молодежную сборную своей страны.
До «Окжетпеса» Политыло пытался трудоустроиться в Германии. В начале января футболист побывал на просмотре в клубе «Гройтер Фюрт», который выступает во второй бундеслиге.
— У меня закончился контракт с «Днепром», и я, как и любой футболист, рассматривал различные варианты дальнейшей карьеры. Поступило предложение от кокшетауского клуба. Я приехал на сборы, и рад, что смог произвести впечатление на тренерский штаб, — сказал Политыло в интервью официальному сайту «Окжетпеса».
— А тебе в команде понравилось? Коллектив, тренировки, условия?
— Мне очень понравился тренировочный процесс — вся игра низом, через пас. Тренер проповедует комбинационный футбол. И коллектив очень понравился — пробыл пару дней, а такое ощущение, что уже два месяца в команде. Приняли очень хорошо. Да и Саня Чижов (украинский защитник «Окжетпеса» — прим.Vesti.kz) здесь — подсказал, рассказал, что и как. Все хорошо, одним словом.
— Знаем, что у тебя были и другие варианты трудоустройства в Казахстане.
— Да, были. Но это теперь уже неважно. Я — игрок ФК «Окжетпес».
— Ты ездил на просмотр в немецкий клуб «Гройтер Фюрт». Что не получилось?
— Ну, как сказать — просмотр… Я приехал в понедельник, два дня потренировался, а в пятницу у них игра уже была. То есть, не было просмотра в привычном для нас смысле. Спортивный директор меня видел в тренировочном процессе, и ему вроде понравилось то, что и как я делаю на поле. Но у них принципиально, чтобы чуть ли не на второй день надо знать язык. А я и
— До сегодняшнего дня знал
— Украинских футболистов немало играло и играют в Казахстане. Не расспрашивал, но знаю, что сейчас два клуба в Казахстане
— Ты играл в группе Лиги Европы. Есть
— В таких турнирах приятно играть каждому футболисту. То, что была такая возможность, — это праздник. Особенного матча не выделю — все они были каждый
— И пару слов о семье.
— Моя семья — жена и наша дочка, которой три года. Я планирую привезти их в Казахстан, чтобы они всегда были рядом. Дочка маленькая, и я не хочу, чтобы она росла без отца.
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