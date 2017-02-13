Форвард «Перуджи» забил гол а-ля Ибрагимович

Его автором стал нападающий «Перуджы» Франческо Никастро. После прострела с правого фланга он развернулся в воздухе на 180 градусов и пяткой поразил ворота соперника.



Этот гол оказался единственным в матче — «Перуджа» победила со счётом 1:0. 25-летнего Никастро теперь в итальянских СМИ сравнивают со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем, который славится своими акробатическими голами.