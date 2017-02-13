Дубль Игуаина принес «Ювентусу» выездную победу над «Кальяри»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Воскресная игра в Кальяри завершилась победой «Ювентуса» со счетом 2:0. Оба мяча записал на свой счет Гонсало Игуаин (37-я и 47-я минуты). Хозяева заканчивали встречу в меньшинстве — на 67-й минуте за две желтые карточки поле покинул полузащитник Николо Барелла.

В текущем чемпионате «Ювентус» ни разу не сыграл вничью, потерпев четыре поражения. Команда из Турина набрала 60 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице, опережая идущую следом «Рому» на семь баллов. «Кальяри» с 27 очками идет на 15-м месте.

Следующий матч «Ювентус» проведет 17 февраля дома против «Палермо». «Кальяри» 19 февраля отправится в гости к «Сампдории».