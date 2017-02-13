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13 февраля 2017, 3:04 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Дубль Игуаина принес «Ювентусу» выездную победу над «Кальяри»

МОСКВА, 13 фев — Р-Спорт. Футболисты «Ювентуса» на выезде добились победы над «Кальяри» в матче 24-го тура чемпионата Италии.

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Воскресная игра в Кальяри завершилась победой «Ювентуса» со счетом 2:0. Оба мяча записал на свой счет Гонсало Игуаин (37-я и 47-я минуты). Хозяева заканчивали встречу в меньшинстве — на 67-й минуте за две желтые карточки поле покинул полузащитник Николо Барелла.

В текущем чемпионате «Ювентус» ни разу не сыграл вничью, потерпев четыре поражения. Команда из Турина набрала 60 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице, опережая идущую следом «Рому» на семь баллов. «Кальяри» с 27 очками идет на 15-м месте.

Следующий матч «Ювентус» проведет 17 февраля дома против «Палермо». «Кальяри» 19 февраля отправится в гости к «Сампдории».

12.02.2017 22:45 основной раунд: 24-й тур Sant'Elia
Кальяри 0:2 Ювентус
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Массимо Растелли Массимилиано Аллегри
Голы
9 Гонсало Игуаин (К. Маркизио) 37′
9 Гонсало Игуаин (П. Дибала) 47′
Составы
де Андраде Биттенкурт Пинейру Рафаэл 1
Бруну Алвеш 2
Марко Капуано 24
Никола Мурру 29
78′ Маурисио Исла 3
85′ Давиде Ди Дженнаро 8
27′ 67′ Николо Барелла 18
Марко Сау 25
82′ Фабио Пизакане 19
Симоне Падоин 20
62′ Даниэле Дессена 4
Артур Ионицэ 21
75′ Марко Боррьелло 22
Виктор Ибарбо 32
1 Джанлуиджи Буффон
12 Алекс Сандру
19 Леонардо Бонуччи
26 Штефан Лихтштайнер 12′
6 Сами Хедира
7 Хуан Куадрадо 57′
9 Гонсало Игуаин
17 Марио Манджукич 90+1′
3 Джорджо Кьеллини 18′ 14′
24 Даниэле Ругани
8 Клаудио Маркизио 67′ 43′
5 Миралем Пьянич
21 Пауло Дибала 90′
18 Марио Лемина
Статистика
4 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 13
3 Удары в створ 3
6 Угловые 1
20 Фолы 14
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Джанпаоло Кальварезе (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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