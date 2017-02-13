Мадридский «Атлетико» дома обыграл «Сельту»
МОСКВА, 13 фев —
Р-Спорт. Мадридский «Атлетико» на своем поле одержал победу над «Сельтой» в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.
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Воскресная игра Мадриде завершилась со счетом 3:2 в пользу «Атлетико», в составе которого голы забили Фернандо Торрес (11-я минута), Янник
«Атлетико» набрал 42 очка и вышел на четвертое место в турнирной таблице. «Сельта» с 30 очками занимает десятую строчку.
В следующем туре «Атлетико» 18 февраля сыграет на выезде со «Спортингом». «Сельта» днем позже примет «Осасуну».
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Эдуардо Бериссо
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|14
|5
|Удары в створ
|6
|1
|Угловые
|1
|11
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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