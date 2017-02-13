Мадридский «Атлетико» дома обыграл «Сельту»

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Воскресная игра Мадриде завершилась со счетом 3:2 в пользу «Атлетико», в составе которого голы забили Фернандо Торрес (11-я минута), Янник Феррейра-Карраско (86) и Антуан Гризманн (88). На 30-й минуте Фернандо Торрес не смог реализовать пенальти. У «Сельты» отличились Густаво Кабраль (5) и Йон Гвидетти (78).

«Атлетико» набрал 42 очка и вышел на четвертое место в турнирной таблице. «Сельта» с 30 очками занимает десятую строчку.

В следующем туре «Атлетико» 18 февраля сыграет на выезде со «Спортингом». «Сельта» днем позже примет «Осасуну».