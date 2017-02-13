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13 февраля 2017, 3:02 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Мадридский «Атлетико» дома обыграл «Сельту»

МОСКВА, 13 фев — Р-Спорт. Мадридский «Атлетико» на своем поле одержал победу над «Сельтой» в матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу.

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Воскресная игра Мадриде завершилась со счетом 3:2 в пользу «Атлетико», в составе которого голы забили Фернандо Торрес (11-я минута), Янник Феррейра-Карраско (86) и Антуан Гризманн (88). На 30-й минуте Фернандо Торрес не смог реализовать пенальти. У «Сельты» отличились Густаво Кабраль (5) и Йон Гвидетти (78).

«Атлетико» набрал 42 очка и вышел на четвертое место в турнирной таблице. «Сельта» с 30 очками занимает десятую строчку.

В следующем туре «Атлетико» 18 февраля сыграет на выезде со «Спортингом». «Сельта» днем позже примет «Осасуну».

12.02.2017 22:45 основной раунд: 22-й тур Vicente Calderon
Атлетико 3:2 Сельта
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Диего Симеоне Эдуардо Бериссо
Голы
11′ Хосе Санс Фернандо Торрес (Я. Феррейра-Карраско) 9
86′ Янник Феррейра-Карраско 10
88′ Антуан Гризманн (К. Гамейро) 7
22 Густаво Даниэль Кабраль 5′
9 Йон Гвидетти (Д. Васс) 78′
Нереализованные пенальти
30′ Хосе Санс Фернандо Торрес 9
Составы
Мигель Анхель Мойя 1
Филипе Луис 3
Стефан Савич 15
Лукас Эрнандез 19
Коке 6
90+1′ Габриэль Фернандес Габи 14
Антуан Гризманн 7
Янник Феррейра-Карраско 10
45′ Хуанфран 20
Шиме Врсалько 16
72′ Ньигес Сауль 8
Анхель Корреа 11
76′ Хосе Санс Фернандо Торрес 9
Кевин Гамейро 21
1 Серхио Альварес
2 Уго Мальо
19 Хонатан Кастро Хонни 74′
22 Густаво Даниэль Кабраль
24 Факундо Ронкалья
6 Неманья Радоя
8 Пабло Эрнандес
9 Йон Гвидетти 42′
11 Пионе Систо 70′
7 Тео Бонгонда
16 Руис Хосабед Санчес 64′
18 Даниэль Васс
10 Яго Аспас 85′
5 Марсело Диас
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 14
5 Удары в створ 6
1 Угловые 1
11 Фолы 13
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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