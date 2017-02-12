Гол Корреа принес «Севилье» победу над «Лас-Пальмасом»
МОСКВА, 12 фев —
Р-Спорт. Футболисты «Севильи» добились выездной победы над «Лас-Пальмасом» в матче 22-го тура чемпионата Испании.
Воскресная игра в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии завершилась победой «Севильи» со счетом 1:0. Единственный гол на 80-й минуте забил Хоакин Корреа.
«Севилья» набрала 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Лас-Пальмас» с 28 баллами идет 11-м.
В следующем матче «Севилья» 18 февраля примет «Эйбар». «Лас-Пальмас» 20 февраля сыграет на выезде с «Малагой».
|12.02.2017 20:30
|основной раунд: 22-й тур
|Gran Canaria
|Лас-Пальмас
|0:1
|Севилья
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Солар Кике Сетьен
|Хорхе Сампаоли
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|12
|7
|Удары в створ
|3
|1
|Угловые
|4
|15
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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