Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28749270/
12 февраля 2017, 22:54 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Гол Корреа принес «Севилье» победу над «Лас-Пальмасом»

МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт. Футболисты «Севильи» добились выездной победы над «Лас-Пальмасом» в матче 22-го тура чемпионата Испании.

Воскресная игра в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии завершилась победой «Севильи» со счетом 1:0. Единственный гол на 80-й минуте забил Хоакин Корреа.

«Севилья» набрала 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Лас-Пальмас» с 28 баллами идет 11-м.

В следующем матче «Севилья» 18 февраля примет «Эйбар». «Лас-Пальмас» 20 февраля сыграет на выезде с «Малагой».

12.02.2017 20:30 основной раунд: 22-й тур Gran Canaria
Лас-Пальмас 0:1 Севилья
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Солар Кике Сетьен Хорхе Сампаоли
Голы
11 Карлос Хоакин Корреа (В. Иборра) 80′
Составы
Хави Варас 13
Давид Симон 2
84′ Маурисио Лемос 3
Артилес Олива Айтами 16
Кевин-Принс Боатенг 7
87′ Роке Меса 15
Хонатан Вьера 21
Родригес Руис Хесе  
90′ Дани Кастельяно 23
Матео Гарсия 19
81′ Анхель Санчес Монторо 6
Марко Ливая 9
81′ Ален Халилович 20
Тана 24
1 Серхио Рико
25 Феррейра Филью Мариану
5 Клеман Лангле
24 Габриэль Меркадо
4 Матиас Краневиттер 17′
10 Самир Насри
17 Пабло Сарабия 28′
20 Виктор Мачин Перес Витоло
15 Стивен Н`Зонзи 68′
8 Висенте де ла Фуэнте Иборра 77′
12 Виссам Бен Еддер 77′
11 Карлос Хоакин Корреа 80′
22 Франко Васкес 77′
16 Стеван Йоветич
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 12
7 Удары в створ 3
1 Угловые 4
15 Фолы 16
2 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Севилья
Новости Матчи Состав Статистика
Лас-Пальмас
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
8 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами