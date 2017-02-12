«Сампдория» одержала волевую победу над «Болоньей» в чемпионате Италии
МОСКВА, 12 фев —
Р-Спорт. Футболисты «Сампдории» переиграли «Болонью» в матче 24-го тура чемпионата Италии.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Генуе, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. «Болонья» вела в счете после первого тайма благодаря голу Блерима Джемайли (18-я минута), а во втором тайме «Сампдория» ответила голами Луиса Муриэля (82-я) с пенальти и Патрика Шика (83-я). Окончательный результат установил защитник гостей Ибраима Мбай (88-я), поразивший собственные ворота.
«Сампдория», одержав третью победу подряд, с 33 очками поднялась на десятое место в турнирной таблице, а «Болонья», набравшая лишь одно очко в последних четырех турах, с 27 баллами располагается на 15-й строчке.
Главные тренеры
|Марко Джампаоло
|Роберто Донадони
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|2
|11
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Микаэль Фаббри (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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