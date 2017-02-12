«Сампдория» одержала волевую победу над «Болоньей» в чемпионате Италии

Встреча, прошедшая в воскресенье в Генуе, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. «Болонья» вела в счете после первого тайма благодаря голу Блерима Джемайли (18-я минута), а во втором тайме «Сампдория» ответила голами Луиса Муриэля (82-я) с пенальти и Патрика Шика (83-я). Окончательный результат установил защитник гостей Ибраима Мбай (88-я), поразивший собственные ворота.

«Сампдория», одержав третью победу подряд, с 33 очками поднялась на десятое место в турнирной таблице, а «Болонья», набравшая лишь одно очко в последних четырех турах, с 27 баллами располагается на 15-й строчке.