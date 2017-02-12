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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28749150/
12 февраля 2017, 22:56 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Сампдория» одержала волевую победу над «Болоньей» в чемпионате Италии

МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт. Футболисты «Сампдории» переиграли «Болонью» в матче 24-го тура чемпионата Италии.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Генуе, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. «Болонья» вела в счете после первого тайма благодаря голу Блерима Джемайли (18-я минута), а во втором тайме «Сампдория» ответила голами Луиса Муриэля (82-я) с пенальти и Патрика Шика (83-я). Окончательный результат установил защитник гостей Ибраима Мбай (88-я), поразивший собственные ворота.

«Сампдория», одержав третью победу подряд, с 33 очками поднялась на десятое место в турнирной таблице, а «Болонья», набравшая лишь одно очко в последних четырех турах, с 27 баллами располагается на 15-й строчке.

12.02.2017 20:00 основной раунд: 24-й тур Luigi Ferraris
Сампдория 3:1 Болонья
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Марко Джампаоло Роберто Донадони
Голы
82′ Луис Муриэль 9
83′ Патрик Шик (Ф. Джуричич) 14
88′ Ибраима Мбай 15
31 Блерим Джемаили (С. Верди) 18′
Составы
Эмилиано Вивиано 2
Бартош Берешински 24
Матиас Сильвестре 26
Милан Шкриньяр 37
Деннис Прат 18
72′ Лукас Торрейра 34
Луис Муриэль 9
Фабио Квальярелла 27
45′ Васко Реджини 19
Жозе Родолфу Пирес Рибейру Додо II 5
59′ Бруну Фернандеш 10
62′ Патрик Шик 14
45′ Кароль Линетти 16
Филип Джуричич 23
1 Анжелу Да Коста
2 Мариос Иконому
25 Адам Масина
35 Василис Торосидис 81′
5 Эрик Пульгар
11 Ладислав Крейчи
17 Годфред Донса
31 Блерим Джемаили 90+3′
20 Доменико Майетта 13′ 11′
15 Ибраима Мбай 45′
9 Симоне Верди 85′
14 Федерико Ди Франческо
10 Маттиа Дестро 45′
19 Садик Умар
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 10
5 Удары в створ 2
11 Угловые 4
12 Фолы 14
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Микаэль Фаббри (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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