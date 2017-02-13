Динозавр обхитрил Конте. 5 идей, как остановить «Челси»

Смешно думать, что потеря очков на мокром слякотном газоне «Бёрнли» пошатнёт уверенность «Челси — даже после ничьей на «Тёрф Мур» у синих 10-очковый отрыв от «Тоттенхэма» и «Арсенала». Растерять такой багаж на дистанции, будучи Антонио Конте, нереально. Даже в АПЛ. Однако «Челси» ещё не стал идеальной командой, и Шон Дайч это доказал.



Дайч, яро отстаивая интересы английского тренерского цеха, обрушился на Конте с критикой ещё до старта сезона: «Конте пришел в «Челси» и сразу же получил высокую оценку за его жесткий подход к руководству командой, беговые тренировки на 800, 400 и 200 метров. Если бы дело касалось Шона Дайча, то вы бы сказали: «Динозавр, доисторический английский тренер». Конте ответил: «Гении и динозавры есть во всём мире, за это должны говорить не только слова, но и факты». Дайч по всему сезону доказывает, что его «Бёрнли» ушёл далеко от первобытного строя (особенно если смотреть исключительно домашние матчи «Бёрнли»), и в матче с «Челси» он тоже сумел с помощью тактических хитростей найти слабости в игре синих.

Плотность и многочисленность обороны

В декабре Тони Пьюлис сыграл против «Челси» в шесть номинальных и четыре центральных защитника, англоязычный твиттер запестрил шутками про автобус, припаркованный у ворот «Вест Бромвича», но очевидно, что при всей примитивности такой тактики она способна сковать «Челси». Главное оружие команды Конте — быстрые атаки, что синие доказали и в Ланкашире: счёт был открыт, когда Канте перехватил мяч, в два паса его довели до Азара, и бельгиец придумал передачу на свободный фланг Мозесу.



Когда же «Челси» придумывал позиционную атаку, отрезал полузащиту и находил мячом Диего Косту, на него набрасывались, как коршуны на добычу.

Уже в момент приёма Косту готовы съесть три защитника «Бёрнли» — Лоутон, Кин и Ми. Лучшее, что можно придумать при такой персональной опеке — отпасовать назад (тем более что руку тянет Матич), но Диего Коста часто предпочитал делать всё сам. Так что-либо его удары блокировались (6 ударов из 13 на весь «Челси»), либо у него отбирали мяч ещё до удара.



Так же и с позиционной обороной — когда Алонсо, Азар, Мозес или Педро получали мяч на флангах, «Бёрнли» вжимался в штрафную в 7 человек: если «Челси» атакует левым флангом, правый хавбек, Бойд, прессингует Алонсо или Азара, а левый хавбек, Брэйди, занимает позицию в штрафной, вместе с ним — все четверо защитников, Бартон и Уэствуд. Два форварда, Барнс и Грэй, отвечали за собранный подбор и играли по опорникам «Челси». Слишком сложно для команды, не любящей растягивать компактную, плотную защиту.

Уязвимость левого фланга «Челси»

Даже победная серия «Челси» не скрывала асимметрию в игре синих — Мозес и Педро хуже в плане креатива, но работают в обороне качественнее, чем Алонсо и Азар. Маркос Алонсо склонен выдёргиваться за соперниками, Азар не очень хорош как в прессинге, так и в подстраховке испанского товарища. Через их фланг оба гола в январском матче создал «Тоттенхэм», его же регулярно взламывал «Манчестер Сити».



Ничего необычного Шон Дайч не придумывал, ему помогли длинные передачи. Уэствуд и неувядающий Бартон переводили мяч направо, Бойд вытягивал за собой Алонсо, а Мэттью Лоутон открывался в освободившуюся зону. Двоих нападающих «Бёрнли» держали защитники, а Азар проигрывал позицию Лоутону.

Почти так «Бёрнли» создал самый опасный нереализованный момент в матче. Бойд вытянул за собой Алонсо, отпасовал в глубину Бартону, а неутомимый Джои в касание выдал передачу вразрез. Азар не успел за Бартоном, а Лоутон оказался в очень опасной позиции, но удар в «домик» Куртуа был не хитрым, а очень примитивным.

Давление на Аспиликуэту

Примитивность — это и про переход «Бёрнли» в атаку. Всё стало ясно с первых секунд: «кларетовые» разыграли мяч пасом из круга центральному защитнику, Майклу Кину, который грузил верхом в зону Аспиликуэты. Дайч не только персонально нагрузил Сесара, он приставил испанцу персонального соперника в борьбе за верховые мячи — Эшли Барнса. Только вратарь Том



Хитон трижды грузил мяч в борьбу Аспиликуэта — Барнс (дважды форвард «Бёрнли» выиграл единоборство).

Был также эпизод, когда Аспиликуэту выключили из игровой ситуации за счёт борьбы, где мяч не достался испанцу — Робби Брэйди в борьбе пропустил мяч на Андре Грэя, перед которым открылся свободный фланг, но прострел на Барнса прервал Давид Луиз.

Прессинг

Почти все команды Премьер-лиги научились прессинговать, а «Бёрнли» игра в давление была поставлена ещё до первого возвращения с Дайчем в АПЛ. Сила команды Дайча — в умении и физической готовности применять cover-shadow прессинг (да, этого не хватает «Ливерпулю» Клоппа, который в давлении ориентируется скорее на мяч, что менее энергозатратно). Эпизодически «Бёрнли» осложнял «Челси» жизнь при построении атаки (билд-апе), блокируя линии передач на центральных полузащитников, Алонсо, Мозеса и Азара. Правда, «Бёрнли» нельзя назвать командой, идеально исполняющей прессинг такого типа — «Челси» удавалось выпутываться из него за счёт сильного первого паса Давида Луиза.

Готовность к «плану Б»

Правильнее было бы озаглавить подраздел иначе — неготовность «Челси» к своему «плану Б». Антонио Конте решил бороться за победу с тактической перестройкой: сначала он поменял Мозеса на Виллиана, превратив схему «Челси» в 4−2−3−1 (впервые после 0:3 от «Арсенала», после которых Конте поменял тактику), затем итальянец выпустил Миши Батшуайи и перешёл на 4−2−4.



Так Конте хотел насесть на ворота «Бёрнли» числом, но план провалился из-за недостаточного понимания экстренной тактики. Вингеры при такой схеме должны либо растягивать фланги, либо оставлять края защитникам и насыщать штрафную площадку. Однако Эден Азар пассивно двигался в центре, рядом с Костой и Батшуайи, а Виллиан вообще отходил глубоко назад, где вингер при счёте 1:1 перед финальным свистком вряд ли должен находиться.

Сложности «Челси»

Уже известно, что команда Антонио Конте хороша в контригре, но позиционную не очень любит. 71% игрового времени не помог «Челси» задавить «Бёрнли», даже опаснее бить по воротам Хитона (0,84 xG против 0,83 при разнице ударов 13−6 — показательно).



Но есть и ещё одна сложность, о которой мало говорят. У «Челси» Конте короткая скамейка, которая сильно ослабла зимой: Оби Микел и Оскар пошли за мейнстримом, Иванович отправился в Санкт-Петербург. Из запасных опций остались только Фабрегас, Виллиан, Батшуайи — все трое вышли в Ланкашире на замену, — а также ещё одна тройка защитников (Зума, Аке, Терри) и два молодых полузащитника, Чалоба и Лофтус-Чик, неготовые к чемпионской гонке.