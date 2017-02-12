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12 февраля 2017, 22:57 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Фрайбург» победил «Кельн» в домашнем матче чемпионата Германии

МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт. Футболисты «Фрайбурга» на своем поле переиграли «Кельн» в матче 20-го тура чемпионата Германии.

Встреча, прошедшая в воскресенье на поле «Фрайбурга», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Винченцо Грифо (32-я минута) и Максимилиан Филипп (77), «Кельн» ответил голом Антони Модеста (39).

«Фрайбург» набрал 29 очков и вышел на восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, «Кельн» с 32 баллами занимает седьмую строчку.

12.02.2017 19:30 основной раунд: 20-й тур Schwarzwald-Stadion
Фрайбург 2:1 Кельн
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Кристиан Штрайх Петер Штегер
Голы
32′ Винченцо Грифо (К. Гюнтер) 32
77′ Максимиллиан Филипп 26
27 Антони Модест 39′
Составы
Александр Шволов 1
Марк Торрехон 3
Чаглар Сеюнджю 4
Лукас Кюблер 17
Кристиан Гюнтер 30
53′ Яник Хаберер 19
Николас Хефлер 27
Максимиллиан Филипп 26
68′ Майк Франц 8
Юлиан Шустер 23
90′ Винченцо Грифо 32
Александр Игневски 2
56′ Флориан Нидерлехнер 7
Нильс Петерсен 18
18 Томас Кесслер
2 Невен Суботич
3 Доминик Хайнц
4 Фредерик Серенсен
5 Доминик Маро
14 Йонас Хектор 84′
34 Константин Рауш
13 Юя Осако
27 Антони Модест
6 Марко Хегер 33′
17 Кристиан Клеменс
21 Леонардо Биттенкурт 82′
11 Симон Цоллер
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 12
6 Удары в створ 5
7 Угловые 1
17 Фолы 15
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Роберт Хартманн (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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