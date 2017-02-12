«Фрайбург» победил «Кельн» в домашнем матче чемпионата Германии
МОСКВА, 12 фев —
Р-Спорт. Футболисты «Фрайбурга» на своем поле переиграли «Кельн» в матче 20-го тура чемпионата Германии.
Встреча, прошедшая в воскресенье на поле «Фрайбурга», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Винченцо Грифо (32-я минута) и Максимилиан Филипп (77), «Кельн» ответил голом Антони Модеста (39).
«Фрайбург» набрал 29 очков и вышел на восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, «Кельн» с 32 баллами занимает седьмую строчку.
Главные тренеры
|Кристиан Штрайх
|Петер Штегер
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|12
|6
|Удары в створ
|5
|7
|Угловые
|1
|17
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Роберт Хартманн (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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