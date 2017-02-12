«Фрайбург» победил «Кельн» в домашнем матче чемпионата Германии

Встреча, прошедшая в воскресенье на поле «Фрайбурга», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Винченцо Грифо (32-я минута) и Максимилиан Филипп (77), «Кельн» ответил голом Антони Модеста (39).

«Фрайбург» набрал 29 очков и вышел на восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, «Кельн» с 32 баллами занимает седьмую строчку.