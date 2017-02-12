«Суонси» обыграл «Лестер» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 12 фев —
Р-Спорт. Футболисты «Суонси» обыграли «Лестер» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии.
Встреча, прошедшая в воскресенье на поле «Суонси», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, у которых забили Алфи Моусон (36-я минута) и Мартин Ольссон (45+2).
«Суонси» (24 очка) идет на 15-м месте в турнирной таблице, действующий чемпион Англии «Лестер» — 17-й (21).
Главные тренеры
|Пол Клемент
|Клаудио Раньери
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|1
|7
|Угловые
|3
|7
|Фолы
|14
Судьи
|Главный судья
|Джон Мосс (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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