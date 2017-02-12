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12 февраля 2017, 21:24 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Суонси» обыграл «Лестер» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт. Футболисты «Суонси» обыграли «Лестер» в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая в воскресенье на поле «Суонси», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, у которых забили Алфи Моусон (36-я минута) и Мартин Ольссон (45+2).

«Суонси» (24 очка) идет на 15-м месте в турнирной таблице, действующий чемпион Англии «Лестер» — 17-й (21).

12.02.2017 19:00 основной раунд: 25-й тур Liberty Stadium
Суонси 2:0 Лестер
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Пол Клемент Клаудио Раньери
Голы
36′ Алфи Моусон (Ф. Фернандес) 6
45+2′ Мартин Ольссон (Г. Сигурдссон) 16
Составы
Лукаш Фабяньски 1
Алфи Моусон 6
Мартин Ольссон 16
Кайл Нотон 26
Федерико Фернандес 33
26′ Лерой Фер 8
Гильфи Тоур Сигурдссон 23
40′ Джек Корк 24
Том Кэрролл 42
7′ Натан Дайер 12
89′ Уэйн Раутледж 15
Лусиано Нарсингх 28
72′ Фернандо Льоренте 9
Джордан Айю 3
1 Каспер Шмейхель
5 Уэстли Морган
6 Роберт Хут 36′
4 Дэнни Дринкуотер
22 Демарэй Грэй
25 Уилфред Ндиди
26 Рияд Махрез
9 Джейми Варди
17 Дэнни Симпсон 70′
13 Дэниел Амарти
28 Кристиан Фукс 45′
3 Бен Чилвелл 57′
11 Марк Олбрайтон 45′
19 Ислам Слимани
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 1
7 Угловые 3
7 Фолы 14
Судьи
Главный судья Джон Мосс (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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