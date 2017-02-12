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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28748584/
12 февраля 2017, 23:00 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

Самый высокооплачиваемый футболист мира отметил безголевую годовщину

Аргентинский нападающий китайского клуба «Хэбэй Форчун» Эсекиэль Лавесси, названный самым высокооплачиваемым футболистом мира, не отметился ни одним голом за последний год. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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В июне 2016 Лавесси сломал руку в полуфинальном матче Кубка Америки-2016 между аргентинцами и командой США и по возвращении в Китай потерял место в основном составе «Хэбэй Форчун». За это время он провел за команду лишь 10 матчей и не забил ни одного мяча.

Лавесси зарабатывает 577 тысяч евро (620 тысяч долларов) в неделю, что делает его самым высокооплачиваемым футболистом мира. Он подписал контракт с «Хэбэй Форчун» 12 февраля 2016 года, перебравшись в Китай из французского «Пари-Сен Жермен».

31-летний аргентинец известен выступлениями за итальянский «Наполи» (156 матчей, 38 голов) и ПСЖ (125 матчей, 27 мячей). С 2007 года он принял участие в 51 встрече за сборную Аргентины, в которых отметился 9 забитыми мячами.
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