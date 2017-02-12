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12 февраля 2017, 19:57 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Вольфсбург» обыграл «Хоффенхайм» в матче чемпионата Германии

МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт. Футболисты «Вольфсбурга» на своем поле переиграли «Хоффенхайм» в матче 20-го тура чемпионата Германии.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Вольфсбурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Максимилиан Арнольд (50-я минута) и Даниель Дидави (73), у гостей мяч забил бывший футболист московского ЦСКА Стивен Цубер (26).

После этой победы «Вольфсбург» набрал 22 очка и поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице бундеслиги, а «Хоффенхайм» с 34 баллами остался на пятом месте.

12.02.2017 17:30 основной раунд: 20-й тур Volkswagen Arena
Вольфсбург 2:1 Хоффенхайм
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Валерьен Исмаэль Юлиан Нагельсманн
Голы
50′ Максимилиан Арнольд 27
73′ Даниэль Дидави (Р. Кнохе) 11
17 Стивен Цубер (К. Демирбай) 26′
Составы
Диего Бенальо 1
Робин Кнохе 31
14′ Рикардо Родригес 34
Янник Герхардт 13
Луиз Густаву 22
Максимилиан Арнольд 27
Пауль Зегуйн 30
Марио Гомес 33
60′ Виейринья 8
Якуб Блащиковски 14
24′ 45′ Рихедли Базур 6
Даниэль Дидави 11
75′ 90′ Юнус Малли 10
Кристиан Треш 15
1 Оливер Бауманн
3 Павел Кадержабек
21 Беньямин Хюбнер 87′
25 Никлас Зюле
6 Себастьян Руди
13 Карем Демирбай
17 Стивен Цубер
22 Кевин Фогт 87′
18 Надим Амири 83′
16 Пирмин Швеглер
19 Марк Ут 23′
23 Марко Терраццино
27 Андрей Крамарич 58′
28 Адам Солои
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 14
7 Удары в створ 7
4 Угловые 5
16 Фолы 18
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Даниэль Зиберт (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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