«Вольфсбург» обыграл «Хоффенхайм» в матче чемпионата Германии

Встреча, прошедшая в воскресенье в Вольфсбурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Максимилиан Арнольд (50-я минута) и Даниель Дидави (73), у гостей мяч забил бывший футболист московского ЦСКА Стивен Цубер (26).

После этой победы «Вольфсбург» набрал 22 очка и поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице бундеслиги, а «Хоффенхайм» с 34 баллами остался на пятом месте.