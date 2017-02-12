«Вольфсбург» обыграл «Хоффенхайм» в матче чемпионата Германии
МОСКВА, 12 фев —
Р-Спорт. Футболисты «Вольфсбурга» на своем поле переиграли «Хоффенхайм» в матче 20-го тура чемпионата Германии.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Вольфсбурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей отличились Максимилиан Арнольд (50-я минута) и Даниель Дидави (73), у гостей мяч забил бывший футболист московского ЦСКА Стивен Цубер (26).
После этой победы «Вольфсбург» набрал 22 очка и поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице бундеслиги, а «Хоффенхайм» с 34 баллами остался на пятом месте.
|12.02.2017 17:30
|основной раунд: 20-й тур
|Volkswagen Arena
|Вольфсбург
|2:1
|Хоффенхайм
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Валерьен Исмаэль
|Юлиан Нагельсманн
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|14
|7
|Удары в створ
|7
|4
|Угловые
|5
|16
|Фолы
|18
|2
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Даниэль Зиберт (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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