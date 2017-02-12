«Интер» обыграл «Эмполи» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 12 фев —
Р-Спорт. Футболисты миланского «Интера» обыграли «Эмполи» в матче 24-го тура чемпионата Италии.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Милане, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Эдер Мартинс (14-я минута) и Антонио Кандрева (54).
«Интер» (45 очков) располагается четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, где «Эмполи» — 17-й (22).
Результаты других матчей:
«Палермо» — «Аталанта» — 1:3;.
«Сассуоло» — «Кьево» — 1:3;.
«Торино» — «Пескара» — 5:3.
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Джованни Мартушелло
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|19
|Удары (всего)
|6
|8
|Удары в створ
|3
|9
|Угловые
|2
|21
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Доменико Чели (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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