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12 февраля 2017, 19:58 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Интер» обыграл «Эмполи» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 12 фев — Р-Спорт. Футболисты миланского «Интера» обыграли «Эмполи» в матче 24-го тура чемпионата Италии.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Милане, завершилась со счетом 2:0. Голы забили Эдер Мартинс (14-я минута) и Антонио Кандрева (54).

«Интер» (45 очков) располагается четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, где «Эмполи» — 17-й (22).

Результаты других матчей:

«Палермо» — «Аталанта» — 1:3;.

«Сассуоло» — «Кьево» — 1:3;.

«Торино» — «Пескара» — 5:3.

12.02.2017 17:00 основной раунд: 24-й тур Giuseppe Meazza
Интер 2:0 Эмполи
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Стефано Пиоли Джованни Мартушелло
Голы
14′ Эдер (Р. Паласио) 23
54′ Антонио Кандрева (Эдер) 87
Составы
Самир Ханданович 1
Джейсон Мурильо 24
Миранда 25
Роберто Гальярдини 5
Жоау Мариу 6
45+1′ Жоффре Кондогбья 7
Гари Медель 17
Антонио Кандрева 87
45′ Данило Д`Амброзио 33
Кристиан Ансальди 15
74′ Родриго Паласио 8
Габриэл Барбоза 96
80′ Эдер 23
Андреа Пинамонти 99
28 Лукаш Скорупски
2 Венсан Лаурини
13 Фредерик Весели
24 Урош Чосич
8 Ассан Диуссе
11 Даниэле Кроче
7 Массимо Маккароне
20 Мануэль Пуччарелли
4 Федерико Димарко 65′ 49′
19 Федерико Барба
10 Омар Эль-Каддури 82′ 41′
88 Андрес Тельо
33 Раде Крунич 76′
17 Миха Зайц
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 6
8 Удары в створ 3
9 Угловые 2
21 Фолы 13
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Доменико Чели (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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