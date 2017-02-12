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12 февраля 2017, 18:10 | Футбол: Зарубежный | Comments.ua

Зозуля продолжит карьеру в «Арсенале»

28-летний полузащитник Дмитрий Зозуля перешел в киевский «Арсенал».

28-летний полузащитник Дмитрий Зозуля перешел в киевский Арсенал Увеличить
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Последним клубом Зозули был грузинский «Зугдиди», в составе которого он провел 10 матчей и забил 1 гол, сообщает «Сегодня».

Футболист ранее выступал за «Оболонь», ФК «Княжа», «Грань», ФК «Львов», «Волынь», «Буковину» и «Нефтяник».

В Первой лиге «Арсенал» идет на восьмом месте.

Фото: ФК «Арсенал».

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