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12 февраля 2017, 17:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Сьон» выиграл у «Вадуца», Митрюшкин пропустил два мяча

«Сьон» выиграл у «Вадуца» в матче 20-го тура чемпионата Швейцарии.

Встреча проходила в Сьоне на стадионе «Турбийон» и завершилась со счётом 4:2.

Российский вратарь «Сьона» Антон Митрюшкин отыграл весь матч и пропустил два мяча. У хозяев дублями отметились Чадрак Аколо и Джоффри Биа Муянги, у гостей отличились Морено Констанцо и Альбион Авдиджай.

«Сьон» (32 очка) поднялся на третье место в таблице и отстаёт от лидирующего «Базеля» на 21 балл. «Вадуц» (17) идёт 10-м.

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