«Сьон» выиграл у «Вадуца», Митрюшкин пропустил два мяча
«Сьон» выиграл у «Вадуца» в матче 20-го тура чемпионата Швейцарии.
Встреча проходила в Сьоне на стадионе «Турбийон» и завершилась со счётом 4:2.
Российский вратарь «Сьона» Антон Митрюшкин отыграл весь матч и пропустил два мяча. У хозяев дублями отметились Чадрак Аколо и Джоффри Биа Муянги, у гостей отличились Морено Констанцо и Альбион Авдиджай.
«Сьон» (32 очка) поднялся на третье место в таблице и отстаёт от лидирующего «Базеля» на 21 балл. «Вадуц» (17) идёт 10-м.