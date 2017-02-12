«Сьон» выиграл у «Вадуца», Митрюшкин пропустил два мяча

Встреча проходила в Сьоне на стадионе «Турбийон» и завершилась со счётом 4:2.



Российский вратарь «Сьона» Антон Митрюшкин отыграл весь матч и пропустил два мяча. У хозяев дублями отметились Чадрак Аколо и Джоффри Биа Муянги, у гостей отличились Морено Констанцо и Альбион Авдиджай.



«Сьон» (32 очка) поднялся на третье место в таблице и отстаёт от лидирующего «Базеля» на 21 балл. «Вадуц» (17) идёт 10-м.