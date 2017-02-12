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12 февраля 2017, 17:52 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Политыло стал самым дорогим игроком «Окжетпеса»

Новичок «Окжетпеса», полузащитник Сергей Политыло, стал самым дорогим футболистом в составе кокшетауской команды, сообщает Sports.kz.

Новичок Окжетпеса полузащитник Сергей <span class=error>Политыло</span> стал самым дорогим футболистом в составе кокшетауской команды сообщает Sports.kz. Увеличить
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Рыночная трансферная стоимость 28-летнего украинского хавбека, по данным авторитетного портала Transfermarkt.de, составляет 700 тысяч евро. По этому показателю он опережает своего коллегу по амплуа Даниила Чертова (450 тысяч), защитника Александра Чижова (400 тысяч) и других игроков «Окжетпеса».

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